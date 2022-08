Ancora un altro gioco Avatar: The Last Airbender sembra essere trapelato

Secondo un elenco su Amazon Japan, un nuovo Avatar: L’ultimo dominatore dell’aria il gioco intitolato Avatar: Quest for Balance è prossimo al rilascio.

Il franchise Avatar, da non confondere con il franchise di film con lo stesso nome di James Cameron, ha lottato con i suoi adattamenti di videogiochi. La coppia di giochi per console, Avatar: The Last Airbender e The Burning Earth, ha ricevuto nel migliore dei casi recensioni mediocri ed era principalmente nota per essere un modo semplice per ottenere risultati e trofei.

Oltre a conoscere il gioco per cellulare Avatar: Generations lanciato in quattro paesi, abbiamo anche scoperto che erano in lavorazione altri quattro progetti basati sull’IP. Quest for Balance potrebbe benissimo essere uno di quei progetti non annunciati.

Secondo la pagina dello store, questo sarà un nuovo gioco per console elencato per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 con una data di uscita dell’8 novembre. L’unica altra informazione rivelata dalla pagina è che il gioco è stato pubblicato o sviluppato da GameMill, che ha recentemente pubblicato il combattente platform Nickelodeon All-Star Brawl che presentava personaggi di entrambi Avatar Serie TV.

Se fosse vero, questa sarebbe la prima console Avatar gioco dal gioco Legend of Korra del 2014 sviluppato da PlatinumGames. Sebbene quel gioco avesse un sistema di combattimento decente, soffriva molto di un budget di sviluppo limitato e di limiti di tempo. Considerando che ci sono grandi piani per far rivivere questa serie con altri giochi e media, ha senso che uno di questi progetti sia una versione completa per console, anche se siamo riluttanti a credere che una data di uscita dell’8 novembre sia vera quando il gioco non è nemmeno stato ufficialmente rivelato.