Anche il Donkey Kong di Seth Rogen fuma erba?

È sempre importante ricordare da dove vieni, motivo per cui suppongo il secondo trailer Il film di Super Mario Bros sottolinea sia Brooklyn (da dove vengono gli italiani) che Donkey Kong, dove Mario ha fatto la sua prima apparizione in un videogioco. Come la maggior parte dei personaggi del film, il re dello swing è stato ridisegnato per il suo debutto sul grande schermo, e sebbene sia certamente fedele – è, infatti, un gorilla in cravatta – è anche la prima volta che DK è stato ridisegnato da Paese di Donkey Kong.

Secondo lo stesso Miyamoto, il nuovo design ha lo scopo di dare a DK una “personalità comica”, apparentemente per abbinarsi allo stile vocale del famoso comico Seth Rogan. Questo semplice fatto è il minuscolo domino che si ribalta per creare una cascata di pensieri nella mia mente, risultando nel più grande mistero presentato dal nuovo trailer del film di Mario: questo nuovo Donkey Kong fuma erba?

Segui il mio pangrattato:

È interpretato da Seth Rogen

Seth Rogen fuma notoriamente erba

Seth Rogen ama anche interpretare personaggi che fumano erba

Anche Seth Rogen vende erba

Inoltre, questo ragazzo fuma erba:

Dimmi che non lo fa.

La mia teoria? Il nuovo Donkey Kong non fuma erba. Ancora.

Devo lasciare qualcosa per il sequel, sai?