Amnesia: The Bunker è un gioco “semi-open world” nella Francia della prima guerra mondiale

I giochi dell’Amnesia sono notoriamente terrificanti e mettono il giocatore contro strane creature e misteri bizzarri con solo una torcia elettrica e il loro ingegno. Il terzo gioco della serie è stato presentato giovedì e scuote la formula con effetti spaventosi. È il primo gioco della serie a dare al protagonista una pistola, anche se non sembra che sarà di grande aiuto nel grande schema delle cose.

Il bunker si svolge durante la prima guerra mondiale, con uno stanco soldato francese che si sveglia nel bunker schizzato di sangue in questione. Come le voci precedenti, il gioco incarica il giocatore di gestire il proprio stress mentre naviga in questo nuovo e terrificante ambiente con una torcia a dinamo rumorosa e carica in mano.

A differenza dei giochi precedenti, il gameplay è molto più sandbox, con il giocatore che ha il controllo di stabilire le proprie priorità invece di seguire una narrazione più sceneggiata. Forse la più grande rivelazione del trailer è stata il fatto che questa volta il personaggio del giocatore riceverà una pistola, anche se considerando che si tratta di un revolver con munizioni limitate, probabilmente non sarà di grande aiuto contro le nuove minacce in agguato nel bunker.

Frictional Games è dietro i giochi Amnesia e SOMAche è un pedigree promettente. Amnesia: il bunker è in fase di sviluppo per PC, Xbox e PlayStation e, sebbene non abbiamo ancora una data di uscita, sembra un’affascinante svolta in un’amata serie horror.