Amnesia: The Bunker è il quarto gioco dell’amata serie horror e arriverà il prossimo anno

Amnesia: The Dark Descent è uno dei migliori giochi survival horror in circolazione. Il titolo del 2010 è stato uno spartiacque per il genere e l’inizio di una serie amata dai fan, che è ancora in corso. Il prossimo anno vedrà l’uscita del quarto gioco di Amnesia.

Si chiama Amnesia: The Bunker ed è ambientato durante la prima guerra mondiale. Il trailer dell’annuncio ci dà un assaggio di ciò che possiamo aspettarci dall’esperienza. Il nostro protagonista è visto camminare intorno al bunker titolare, cercando di controllare l’ora, mantenere accesa una fonte di luce e indagare sugli orribili suoni che si possono udire attraverso le pareti. Si conclude anche con qualcosa di nuovo per i giochi dell’Amnesia: lo sparo di una pistola. Questo sarà il primo gioco della serie a mettere vere armi nelle mani del giocatore.

“Rimasto tutto solo in un desolato bunker della prima guerra mondiale con un solo proiettile rimasto nella canna, sta a te affrontare i terrori opprimenti nell’oscurità”, avverte la descrizione del trailer. “Tieni le luci accese a tutti i costi, persevera e fatti uscire vivo.” Maggiori informazioni possono essere trovate sulla pagina Steam di The Bunker, che promette un “mondo semi-aperto” per il gioco, un’altra novità per la serie. Puoi anche aggiungere il gioco alla wishlist lì.

Oltre al rilascio su PC tramite Steam, The Bunker arriverà su console, anche se non sappiamo esattamente quali. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One sembrano scelte ovvie. La Collezione Amnesia è disponibile anche su Nintendo Switch, quindi The Bunker potrebbe apparire anche lì. Il gioco uscirà a marzo 2023.

The Bunker è il quarto gioco della serie Amnesia, ma solo il terzo realizzato dallo sviluppatore originale Frictional Games. Il primo sequel, A Machine for Pigs, è stato sviluppato da The Chinese Room e pubblicato nel 2016. Nel frattempo, Frictional ha pubblicato SOMA nel 2015 e Amnesia: Rebirth nel 2020.