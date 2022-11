Amber Marshall Net Worth 2022: età, altezza, peso, marito, figli, ecc.

Potresti avere familiarità con Ambra Maresciallo, ma conosci la sua età e altezza, così come il suo patrimonio netto nel 2022? Se non sei a conoscenza, abbiamo scritto un articolo sulla breve biografia-wiki di Amber Marshall, carriera, vita professionale, vita personale, patrimonio netto attuale, età, altezza, peso e altre statistiche. Quindi, se sei pronto, iniziamo.

Vita in anticipo e biografia

Amber Marshall è nata a London, Ontario, il 2 giugno 1988. Si è interessata a tutti gli animali sin da quando era piccola e possedeva anche un cavallo a casa sua. Amber ha dichiarato in varie interviste che cavalca da quando era bambina e che le sue due cose preferite sono “recitazione e cavalli”.

Amber ha iniziato a prendere lezioni di recitazione alla Original Kids Theatre Company quando aveva undici anni. Si è recata a Los Angeles dopo aver terminato la scuola per cercare una carriera nella recitazione.

Vita privata

Amber si è fidanzata con Shawn Turner nel 2012. Si sono sposati l’anno successivo con una cerimonia privata davanti a familiari e amici. La coppia non ha figli e vive felicemente in una proprietà rurale a Calgary, Alberta.

Carriera

Amber Marshall ha iniziato la sua carriera di attrice nel 2000, quando ha fatto il suo debutto nella serie televisiva Super Rupert. È apparsa anche in una serie di altri episodi televisivi, tra cui Doc (2002) e Oracolo Oscuro (2004), così come il film drammatico per la televisione The Christmas Shoes (2002). È apparsa anche in un episodio di Twice in a Lifetime, una serie drammatica misteriosa.

Amber è salito alla ribalta dopo aver recitato nel film televisivo poliziesco La storia di Elizabeth Smartper il quale ha ricevuto una nomination al Young Artist Award nella categoria “Migliore interpretazione in un film TV, miniserie o speciale” nel 2003. Il film è basato sulla storia vera del rapimento dell’adolescente dello Utah Elizabeth Smart nel 2002.

Amber ha interpretato Amy Fleming nella serie della CBC Heartland, basata sull’omonima serie di 25 romanzi di Lauren Brooke. Il primo episodio della serie televisiva è andato in onda sulla televisione canadese nell’ottobre 2007 e la dodicesima stagione è iniziata nel 2019. Nel 2015, ha superato lo spettacolo Street Legal come il dramma sceneggiato di un’ora più longevo nella storia della televisione canadese.

Amber ha interpretato il ruolo di Nicole nel film Mutant World del 2014. È apparsa anche nel documentario del 2019 The Good Americans come se stessa. Recentemente ha interpretato Mary McDonald nel film With Nothing but Our Courage.

Premi e risultati

Amber Marshall ha ricevuto numerosi riconoscimenti e nomination nel corso della sua carriera di successo. Nel 2013 è stata nominata “La star canadese dello schermo” ai Canadian Screen Awards per il suo ruolo nella serie televisiva Heartland. È stata nominata due volte per i prestigiosi Rosie Awards per la stessa serie, prima nel 2016 e una volta nel 2017 nella categoria “Migliore interpretazione di un’attrice dell’Alberta.”

Amber è stata nominata per un Young Artist Award nella categoria “Migliore interpretazione in un film TV, miniserie o speciale – Giovane attrice protagonista” nel 2004 per la sua parte in The Elizabeth Smart Story.

Patrimonio netto e stipendio di Amber Marshall nel 2022

Si prevede che il patrimonio netto di Amber Marshall supererà i 3 milioni di dollari a novembre 2022. Ha accumulato questa enorme fortuna grazie alla sua grande carriera come interprete televisiva e cinematografica.

È apparsa in numerosi film e programmi televisivi di successo commerciale, tra cui Super Rupert (2000), Twice in a Lifetime (2001), The Christmas Shoes (2002), Resident Evil: Apocalypse (2004), The Power Strikers (2005) , The Good Americans (2019), With Nothing but Our Courage (2020) e altri. Amber suona in una varietà di spettacoli teatrali, concerti ed eventi dal vivo, il che contribuisce notevolmente al suo patrimonio netto.

Amber Marshall è un’attrice famosa negli Stati Uniti. Oltre a esibirsi, fa volontariato presso una clinica veterinaria locale e trascorre il tempo nella sua fattoria con i suoi numerosi animali. Ha anche aiutato in un centro di riabilitazione della fauna selvatica, dove ha imparato a interagire con falchi e falchi prendendo lezioni di raptor.

