Altri Pokémon Hisuian stanno arrivando su Pokémon Go nell’evento Hisuian Discoveries

Per chiudere luglio 2022, Pokémon Go terrà l’evento Hisuian Discoveries, che introduce una manciata di altri Pokémon apparsi in Pokémon Legends: Arceus. Questi Pokémon includono Hisuian Growlithe, Qwilfish e Sneasel. I giocatori avranno la possibilità di catturarli per un periodo di tempo limitato e coloro che partecipano al Pokémon Go Fest: Seattle possono aiutare a sbloccare i premi Ultra Unlock per l’evento, fornendo a tutti ricompense aggiuntive.

L’evento Hisuian Discoveries si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto. Durante questo periodo, Hisuian Qwilfish sarà l’unico del trio ad apparire allo stato brado, mentre tutti i Pokémon Hisuian, incluso Hisuian Voltorb, saranno disponibili in uova da 7 km. Ciò limita le possibilità dei giocatori di catturare questi Pokémon, scambiare rigorosamente regali con altri nella lista dei loro amici e schiudere le uova. Si spera che tutti abbiano nascosto i loro incubatori in preparazione per un evento come questo. Ci sarà anche una Coppa Hisui Pokémon Go durante l’evento.

Più Pokémon appariranno allo stato brado insieme a Hisuain Qwilfish, come Aipom, Kricketot, Buizel, Drifloon, Bronzor, Porygon, Eevee, Tangela, Onixu, Ponyta, Zubat e molti altri. Inoltre, Sneasel, Roselia e Shinx standard saranno disponibili nei raid a una stella, mentre Chanseyt, Togetic, Kirlia e Whiscash saranno nei raid a tre stelle. Nessuno dei Pokémon Hisuian sarà disponibile come ricompensa per la ricerca sul campo.

Ci sarà anche una Sfida Collezione durante l’evento con Slowpoke, Krabby, Staryu, Qwilfish, Mantine e Clamperl, il che significa che vorrai andare in spiaggia o da qualche parte con l’acqua per trovarli tutti.

Le ricompense Ultra Unlock saranno legate a questo evento, di cui impareremo dopo la conclusione del Pokémon Go Fest: Seattle il 25 luglio.

Sebbene sia bello vedere i Pokémon Hisuian introdotti in Pokémon Go, limitarne molti a 7 km di uova impedisce a molti giocatori di catturarli, soprattutto considerando il periodo di tempo limitato. Si spera che i Pokémon Hisuian rilasciati dalle uova da 7 km siano abbastanza generosi da rendere utile questo evento.