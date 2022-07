All’interno della celebrazione dei fan di World of Warcraft Stranglethorn Bonfire Bash

Mondo di WarcraftLa storia principale di ‘s ha affrontato alcuni argomenti piuttosto pesanti negli ultimi anni. Ma nonostante questo, ci sono sempre fan che trovano cose da amare del gioco e del suo mondo, spesso usando il proprio ingegno per dare vita alle proprie idee. Ad esempio, mentre Blizzard lavora allo sviluppo della prossima espansione, Dragonflightcentinaia di giocatori si sono recati sulle spiagge di Stranglethorn per inseguire maiali, giocare a pallavolo, prendere il sole e scambiarsi fan art.

Lo Stranglethorn Bonfire Bash è una massiccia celebrazione annuale della comunità per i giocatori di ruolo. Gli avventurieri trascorrono la maggior parte dell’anno a salvare innocenti, uccidere mostri e navigare nella politica, e il Bash estivo è una partenza immediatamente allettante. Il Bash di quest’anno, che si è tenuto il 22 e 23 luglio, ha portato oltre trecento giocatori sulle spiagge sabbiose della spiaggia per rilassarsi e festeggiare.

“È una festa in spiaggia rilassata in cui recitare”, afferma Buttart, uno degli organizzatori dell’evento, in una conversazione con Polygon su Discord. “Comprende anche minigiochi e concorsi, di solito realizzati attraverso l’uso creativo di giocattoli o competizioni basate su rulli, ma il suo cuore è tutto sul relax in spiaggia (a Stranglethorn Vale) e dare ai tuoi personaggi una pausa dall’argomento più pesante di WoW.”

Immagine per gentile concessione di Buttart

L’evento è attivo dal 2016, ma questo è il primo anno in cui i fan utilizzano Epsilon, un server privato che consente ai giocatori di utilizzare Mondo di Warcraft risorse per creare le proprie piccole scene. Questo è l’ideale per il Bash, poiché i fan possono sfrecciare lungo le rive di Stranglethorn Vale mentre si godono tutte le risorse personalizzate e create come tende per venditori, aree fieristiche e un palco per artisti. Durante l’evento più recente, i fan hanno svolto attività spensierate come rilassarsi al sole, giocare a minigiochi e lanciare pesciolini lungo una pista.

“È un posto dove mettere da parte gli odi di fazione e scatenarsi. Ma crea alcuni scenari divertenti poiché l’estate è un mese importante per le principali patch di contenuti”, afferma Ragewane, il co-fondatore di Bash. “Nel 2017, quando Argus aveva appena fatto il suo debutto drammatico negli skybox di Azeroth, l’atmosfera durante la festa era decisamente: ‘Va bene. Siamo d’accordo con gli eventi che si stanno attualmente svolgendo.’”

Immagine per gentile concessione di Ragewane

Immagine per gentile concessione di Ragewane

“Ci siamo riferiti scherzosamente (ma amorevolmente) a ‘dare ai tuoi personaggi un episodio da spiaggia’ come se WoW fosse un anime”, dice Buttart. “Inoltre, è un’ottima scusa per gli artisti visivi (e i commissari) per vestire i loro personaggi in costume da bagno!!”

“Tutti amano un buon costume da bagno”, concorda Ragewane. “È solo scienza.”

La Bonfire Bash è cresciuta negli ultimi anni mentre i fan cercano punti luminosi e centri sociali durante la pandemia. “[In 2020] le persone erano così disperate per un granello di luminosità e celebrazione/festa in un periodo altrimenti incredibilmente solitario e isolante, ed è stato così sorprendente poterlo offrire alle persone”, afferma Ragewane. “Sento che sto esagerando, ma abbiamo letteralmente avuto persone che ci hanno inviato messaggi durante tutto il pre e post evento per dire: ‘Grazie per averlo fatto, ne avevamo bisogno.'”

The Bash ha anche aggiunto una categoria di competizione Art Bash ai festeggiamenti nel 2019. I giocatori hanno creato fan art l’uno dell’altro nei loro graziosi costumi da bagno, schizzando i loro compagni e rivali nel surf. Questa fan art preserva i bei tempi. Sebbene l’occasione sociale duri per tutto il fine settimana, le persone se ne vanno anche con ricordi duraturi. La fase è ancora aperta fino alla fine di luglio per l’esplorazione e le eventuali scene dell’ultimo minuto tra i partecipanti alla festa.

Il Bonfire Bash è solo una parte di Mondo di Warcraftla vivace comunità di giochi di ruolo, che spesso crea le parti più vivaci del gioco nonostante lavori con strumenti relativamente limitati. Gli organizzatori del Bash citano il Tournament of Ages, un gruppo dietro una gigantesca giostra in stile Medieval Times, come una delle ragioni principali per cui il Bash esiste. Ora che esistono strumenti come Epsilon che offrono ai giocatori l’accesso agli ambienti di Mondo di Warcrafti fan possono dare sfogo alla loro creatività per portare i loro personaggi a un livello completamente nuovo.