Aliens: Fireteam Elite ti permetterà finalmente di combattere la regina nel DLC Pathogen

Un anno dopo il lancio, lo sparatutto cooperativo ambientato nell’universo di Alien, Alieni: squadra d’élite, sta per ottenere la sua prima battaglia con il boss. A partire dal 30 agosto, come parte del gioco a pagamento patogeno espansione, i giocatori potranno affrontare una regina xenomorfa mutata.

Se stai chiedendo incredulo, “Questo gioco di Aliens non aveva la regina xenomorfa, il boss finale del film Alienicome un battaglia con il boss giocabile?” la risposta è “più o meno”. I giocatori possono incontrare una regina xenomorfa nella campagna del gioco, ma la missione è scappare da essa, non ucciderla.

Questo cambierà la prossima settimana, quando Alieni: squadra Elite‘S patogeno l’espansione sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X. Quell’espansione porterà più di una semplice regina da uccidere. Squadra d’éliteporterà anche un nuovo ceppo di mutazioni xenomorfe, che sono state infettate dalla “melma nera” introdotta nella fiction Alien nel prequel di Ridley Scott, Prometeo. Allo stesso modo, anche la regina xenomorfa che i giocatori affronteranno a faccia in giù sarà tutta appiccicosa e differirà nell’aspetto dalla regina familiare che Ripley ha affrontato in Alieni. Puoi vedere un’anteprima della regina mutata dai patogeni e del suo alveare nel trailer qui sopra.

Il patogeno l’espansione porterà con sé tre nuove missioni, nuove armi e accessori e un sacco di nuovi cosmetici, emote e altre opzioni di personalizzazione. L’espansione costa $ 14,99 come componente aggiuntivo autonomo. 20th Century Games ha altre due opzioni di acquisto: un aggiornamento alla Ultimate Edition per i possessori esistenti di Alieni: squadra d’élite, che include l’espansione Pathogen e cinque DLC Endeavour Pass per $ 29,99; e la Ultimate Edition, che include i suddetti componenti aggiuntivi e il gioco base per $ 59,99.

Per i giocatori che pensano di rientrare Alieni: squadra d’élite, lo sviluppatore Cold Iron Studios ha reso più facile giocare con gli amici il mese scorso, grazie a una nuova funzione cross-play che ha consentito la co-op multipiattaforma su PC, PlayStation e Xbox. Leggi la recensione di Polygon per vedere se il gioco fa per te.