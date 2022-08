Alcuni giocatori di Neopets vengono bloccati dopo la violazione dei dati

Alcuni Neopet gli utenti vengono bloccati dai loro account a seguito della massiccia violazione dei dati che avrebbe compromesso 69 milioni di account a luglio. La buona notizia è che questi giocatori, me compreso, non sono stati hackerati. Il problema è ancora un po’ più complicato e interessa una parte non specificata Neopet Giocatori.

Lunedì il team di Neopets ha forzato la reimpostazione della password per tutti gli utenti, una protezione progettata per aiutare a proteggere gli utenti dopo l’hacking. Jumpstart, che ha posseduto Neopet per anni, ha pubblicato un aggiornamento sul Neopet sito web e social media: “Per precauzione, stiamo adottando misure per proteggere gli account degli utenti, quindi alla prossima visita Neopetti verrà chiesto di cambiare la tua password”, ha scritto il team.

Neopet i giocatori che hanno problemi sono in gran parte utenti che non hanno più accesso ai loro indirizzi email allegati, come me. In effetti, non ho idea di quale indirizzo email sia il mio Neopet conto è anche allegato; Semplicemente non ho pensato di cambiare l’indirizzo email associato al mio account perché negli ultimi anni non ho avuto problemi ad accedere. Era un’opzione, però, il che significa questa gaffe è leggermente su di me.

Apparentemente ci sono tonnellate di più giocatori nella stessa barca, che pubblicano richieste di aiuto confuse e piangono i loro account persi decennale su Facebook, Reddit, Discord e altri social media. Per dirla senza mezzi termini, è un pasticcio di confusione tra giocatori preoccupati e anche furiosi. Neopet, un tempo un sito Web di creazione di un animale domestico immensamente popolare, ha avuto per qualche tempo una relazione controversa con i giocatori, in particolare, il proprietario Jumpstart. Il fatto è che la gente ama Neopet e il team quotidiano che lavora sul sito. Ma sono frustranti per la struttura generale del sito, che si tratti di mancanza di risorse o trasparenza.

Alla fine, nel 2020, Neopet aveva segnalato 100.000 utenti attivi giornalieri. Alcuni dei giocatori più appassionati del gioco hanno giocato per decenni e sono preoccupati di perdere quella storia e l’accesso.

Jumpstart non ha risposto alla richiesta di Polygon di ulteriori informazioni.

Altrove dentro Neopet’ Nella dichiarazione di lunedì, il team ha notato che non ci sono prove che le informazioni sulla carta di credito siano state accedute durante la violazione. Il team ha anche scritto che il personale sta “lavorando 24 ore su 24” per aggiungere nuove misure di sicurezza. L’autenticazione a più fattori è una funzionalità che Jumpstart sta lavorando per aggiungere.