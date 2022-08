Alcuni esotici di Destiny 2 verranno rielaborati per la stagione 18 il 23 agosto

Con l’imminente vetrina di Bungie, la stagione 18, e un originale ripreso Destino raid a meno di due settimane di distanza, Destino 2 i fan hanno molto di cui essere entusiasti ad agosto. Ma prima della rivelazione, Bungie ha rilasciato alcune nuove informazioni su come alcuni tipi di armi ed esotici cambieranno alla fine di questo mese.

Innanzitutto, Bungie ha rivelato alcune piccole modifiche agli archetipi delle armi. I fucili da ricognizione stanno ottenendo un potenziamento generale del danno, così come i lanciagranate pesanti. Anche altre armi, come archi leggeri e fucili automatici ad alto impatto, stanno ricevendo modifiche. I Glaives stanno ottenendo un buff alla loro mischia, consentendo ai loro colpi di attivare tre Exotic: ACD/0 Feedback Fence, Karnstein Armlets e Necrotic Grip.

Bungie apporterà anche alcune modifiche ai vantaggi esistenti quando la stagione 18 inizierà il 23 agosto. I vantaggi Gambit e Iron Banner saranno entrambi completamente rielaborati e le armi di Dares of Eternity (quelle basate sugli altri giochi di Bungie, come Halo) riceveranno il proprio tratto di origine. L’Ambizioso Assassino sta ottenendo un notevole aumento del suo potenziale di overflow (fino al 150%) per stare al passo con il vantaggio di Overflow. Wellspring avrà anche il suo tempo di recupero nascosto rimosso, quindi ora darà energia alle abilità multiuccise.

Il più grande aggiornamento nel blog di Bungie riguarda Exotics. Molte armi più vecchie avranno capacità anti-campione nella stagione 18 e alcuni esotici avranno effetti completamente nuovi.

Ecco gli esotici che ricevono aggiornamenti anti-campione:

Le Monarque – Sovraccarico di frecce avvelenate

Thunderlord – Sovraccarico

Malaffare – Inarrestabile sulle esplosioni

Wish-Ender – Anti-Barriera

Wish-Ender è anche uno degli esotici che sta ottenendo un notevole buff, poiché colpirà la maggior parte dei nemici tre volte anziché due e infliggerà un danno aggiuntivo del 10% a campioni, major e miniboss.

Il vantaggio Spina cranica di Dead Man’s Tale non infliggerà più danni bonus ai giocatori (il buff rimane contro i nemici PvE) e aumenterà invece la ricarica, la mira assistita e la portata per stack. Al massimo delle cariche Cranial Spike, il Catalyst farà salire alle stelle l’RPM del fuoco dell’anca dell’arma a 180.

Obbligo collettivo, il fucile a impulsi del vuoto esotico del raid Voto del discepolo, sarà molto più facile da usare nella stagione 18. Il timer di sanguisuga del vuoto durerà cinque secondi in più nelle attività PvE, non avrà tempo di recupero e sarà molto più facile da attivare per Giocatori.

Infine, Bungie ha annunciato che i fan verranno a conoscenza di Arc 3.0, l’aggiornamento finale per le vecchie sottoclassi, prima del Destino 2 vetrina il 23 agosto. I giocatori probabilmente ne sentiranno di più la prossima settimana.