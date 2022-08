Aiuto, i miei Sims adolescenti sono intrappolati in un circolo vizioso di miseria e cotte

Normalmente quando gioco I Sims 4, Non rendo nessun Sim più giovane di un “giovane adulto”. Tendo a creare personaggi originali o ricreare i miei amici nel gioco, ma non ho mai avuto interesse a controllare i giovani sim e ad affrontare i loro tratti appresi o problemi scolastici.

Detto questo, quando il mio manager ha detto che avrei dovuto controllare il Anni del liceo pacchetto di espansione per scrivere guide di gioco per questo, ho fatto quello che farebbe qualsiasi persona normale: ho fatto me stesso, mio ​​marito e un caro amico come Sim adolescenti e li ho messi insieme in una casa senza la supervisione di un adulto.

Riconosco che questi ragazzi sono pieni di desiderio sessuale e rabbia repressi è colpa mia. L’avevo dimenticato The Sims 4 aggiunto l’orientamento e la preferenza sessuale, e ho dimenticato di impostare l’orientamento dei due ragazzi in modo diretto (come lo sono nella vita reale) nel gioco.

Immediatamente, il Sim di mio marito è entrato in uno stato d’animo “civettuolo” e ha iniziato a flirtare con il Sim che mi somiglia. Si è preso una cotta per lei, cosa che ho pensato fosse divertente e accattivante. Tuttavia, le cose sono cambiate quasi subito dopo, quando il suo Sim si è rivolto al Sim del nostro amico e ha iniziato a flirtare anche con lui. Hanno anche sviluppato una cotta l’uno per l’altro. Imbarazzante.

Ho tentato di aggiornare le loro preferenze sessuali in Create-a-Sim, ma il danno era già stato fatto. Tutti avevano una cotta l’uno per l’altro. A quel punto, non sapevo che avrei potuto farli superare le loro cotte, quindi sono andato nel panico. Ora in casa c’era un triangolo amoroso-cerchio-oblungo completo, che consisteva nelle versioni adolescenti di me stesso, mio ​​marito e un caro amico. E sfortunatamente ha reso gli adolescenti lunatici e terribili.

Questo Sim ora adora gridare parolacce a caso! Molto buona. Immagine: Maxis/Electronic Arts tramite Polygon

Questi adolescenti Sims continuavano a lanciare emozioni su un centesimo. Se non erano di umore “civettuola” o “molto civettuola”, erano “tesi” per aver avuto una cotta, o addirittura arrabbiati per aver visto le loro cotte parlare con qualcun altro. Questo, ovviamente, continuava a succedere tutto il tempo poiché si stavano tutti schiacciando l’uno con l’altro. Era un inferno.

Normalmente i miei Sims adulti conservano stati d’animo positivi: felici, ispirati, fiduciosi ed è facile tenere alto il morale. Ma la mia adolescenza è stata un disastro. Qualsiasi stato d’animo positivo che guadagnerebbero sarebbe sopraffatto dalla loro rabbia gelosa per aver visto la loro cotta parlare con qualcun altro.

Inoltre, non ha aiutato il fatto che durante la creazione dei nostri Sims, ho pensato che sarebbe stato divertente darci tutti i tratti realistici della nostra adolescenza. Ho dato al mio Sim il tratto “cupo” perché, beh, ero un ragazzo emo depresso! E così, oltre a tutti gli umori orribili di cui sopra, il mio Sim si rattristò casualmente e piangerebbe da solo nel suo letto. A peggiorare le cose, i suoi coinquilini cotta l’avrebbero vista triste e questo renderebbe tristi anche loro.

Tra scuola e lavoro part-time per tenere a galla la famiglia (ricorda, non ci sono adulti che vivono qui, perché l’ho fatto non pensarci bene) e assicurandomi che i bisogni dei Sims fossero soddisfatti, ho dovuto costringere i ragazzi a fare docce fredde, parlarsi davanti agli specchi e, in sostanza, semplicemente spammare qualsiasi azione che li avrebbe trascinati fuori da qualunque condizione fossero attualmente lanciando.

Singhiozzando davanti al suo PC da gioco? Forse questo gioco è troppo reale. Immagine: Maxis/Electronic Arts tramite Polygon

Dopo aver sfogliato per caso pagine di azioni, ho notato che c’era un’opzione per costringere il tuo Sim a “superare” le sue cotte, che funzionava solo a volte. Anche se sono riuscito a strappare al nostro amico una cotta per me, mio ​​marito era troppo innamorato dell’amico e non riusciva a superare la cotta. Il suo destino era segnato.

Ho finito per accoppiare il mio Sim con quello di mio marito (come si fa in The Sims), nella speranza che risolvesse qualsiasi problema di cotta persistente in casa. Ma anche durante la relazione, il Sim di mio marito ha continuato a cotta per il suo amico. Questo ha messo il mio Sim di pessimo umore. Niente è stato risolto.

Quindi ora continuo, cercando di calmare i miei Sim ormonali prima che vadano a scuola o al lavoro in modo che le loro cotte non abbiano un impatto negativo sulle loro carriere. Tornando indietro, ho capito che avrei dovuto costringere i nostri Sim a essere imparentati in modo che ciò non accadesse, ma è troppo tardi. Sono troppo in profondità.

Impara dai miei errori: ricordati di impostare l’orientamento sessuale e la linea di sangue dei tuoi Sims in modo da non (o farese è quello che vuoi) finisci con l’agonia arrapata di una teen house.