Aggiornamento Skyrim 1.001.005 Nuove note sulla patch

Grazie a un non annunciato Skyrim aggiornamento, ora abbiamo nuove note sulla patch piene di correzioni per tutte le piattaforme. La versione 1.001.005 sta ancora perfezionando l’esperienza di Elder Scrolls nonostante il gioco sia stato rilasciato quasi 11 anni fa. Non possiamo tuttavia confermare che funzionerà su porte Skyrim non ufficiali, come le edizioni smart frigo e calcolatrice. Stiamo scherzando solo a metà.

The Elder Scrolls V | Trailer dell’edizione dell’anniversario di Skyrim BridTV 6545 The Elder Scrolls V | Trailer dell’edizione dell’anniversario di Skyrim https://i.ytimg.com/vi/t-_56Ouy8II/hqdefault.jpg 898265 898265 centro 13872

Le seguenti note sulla patch sono state ottenute dal server Discord ufficiale di Bethesda Game Studios e pubblicate dal loro “Jescapade”. Non ci sono nuovi contenuti aggiunti per questo aggiornamento, ma una serie di correzioni di bug e miglioramenti della qualità della vita che dovrebbero avere ogni Sangue di Drago pronto a rimettere la propria armatura e dirigersi nella tundra:

Tutte le creazioni – Skyrim aggiorna le nuove note sulla patch

Dwarven Armored Mudcrab – Skyrim Update Nuove note sulla patch

L’incantesimo Teletrasporto Pet funziona di nuovo.

Agricoltura

I santuari nella tua fattoria locale ora possono essere utilizzati gratuitamente quando la modalità Sopravvivenza è abilitata.

Marchio d’oro

I cultisti ora smetteranno di generarsi e di attaccare l’Arcanaeum a tempo indeterminato

Mannaia del capo

Le armi omonime ora possono essere incantate.

Corretti nomi sbagliati nel diario

Nix-Hound

L’incantesimo Teletrasporto Pet funziona di nuovo.

Reliquie del crociato

Testo rivisto in “Viparth’s Journal”.

Shadowrend

Il giocatore non può più ricevere debuff permanenti.

Modalità sopravvivenza

È stato risolto un problema con i pesi delle frecce.

La causa

Il Dremora Gatanas ora ha i Daedric Gauntlets of Negation, che giustificano la sua capacità di brandire Flagello.

Correzioni di errori di battitura

Pesca

Risolto un bug per cui se il giocatore possiede più case di Hearthfire con acquari, i pesci venivano visualizzati sugli scaffali dei pesci solo in uno.

Soldato d’acciaio

Risolto il problema per cui le gambe scomparivano se indossate con alcuni abiti del gioco base

Specifico per Xbox

Risolti casi in cui il menu principale e il menu Creation Club potevano non rispondere.

Risolto il problema durante il download delle creazioni dopo aver acquistato l’aggiornamento dell’edizione dell’anniversario.

Mostra tutto

In altre notizie, i requisiti di sistema di Warzone Mobile per i dispositivi iOS e Android trapelano