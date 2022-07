Aggiornamento di The Sims 4 luglio 2022 e note complete sulla patch

I Sims 4 L’aggiornamento di luglio 2022 rilasciato oggi prepara il gioco per il prossimo grande pacchetto di espansione: High School Years.

Come sempre, nuove funzionalità sono in arrivo sia per coloro che stanno acquistando il nuovo pacchetto sia per coloro che si attengono alla versione base del gioco.

E tutti devono scaricare l’aggiornamento del 4 luglio di The Sims di oggi per rimanere aggiornati e continuare ad accedere alle funzionalità principali.

The Sims 4 anni di liceo | Trailer ufficiale della rivelazione BridTV 10719 The Sims 4 anni di liceo | Trailer ufficiale della rivelazione https://i.ytimg.com/vi/1WXdXjROSbk/hqdefault.jpg 1044498 1044498 centro 13872

L’aggiornamento del 4 luglio 2022 di Sims di oggi aggiunge molti nuovi contenuti che verranno completati solo quando la prossima espansione arriverà giovedì 28 luglio.

Tuttavia, come accennato in precedenza, questo è un aggiornamento per tutti, anche per coloro che sono rimasti con il gioco base. Alcune delle modifiche più accattivanti includono un aggiornamento del sistema operativo per il telefono, che ora ha una nuova interfaccia. La buona notizia è che nulla è stato rimosso e la personalizzazione ora dovrebbe essere più facile da usare.

EA ha anche confermato che i peli sul corpo sono ora presenti in The Sims 4, inclusa una selezione di peli su braccia, gambe, busto e schiena per tutti i tuoi Sims adolescenti e oltre. Queste nuove opzioni possono essere trovate nella sezione Corpo di Crea un Sim.

Anche altre aree del gioco sono state ampliate in diversi modi, tra cui Crea un Sim, che ora “offre più opzioni per supportare l’orientamento sessuale dei Sims”.

Secondo EA, “Situato nella sezione “Maggiori dettagli” di “Personalizza sesso”, ora puoi selezionare le identità di genere a cui un Sim è attratto romanticamente, se il Sim sta esplorando in modo romantico e il tipo di Sim a cui è interessato WooHoo o Messing Around se sono interessati anche a Woohoo o Messing Around”.

Va notato che se non modifichi queste impostazioni, il tuo Sim manterrà le impostazioni di orientamento predefinite note a The Sims, il che significa che non avrà alcuna attrazione intrinseca per un sesso specifico, sebbene la sua attrazione possa cambiare durante il gioco e lo farà WooHoo o Mess Around con qualsiasi genere.

Altre modifiche aggiunte al gioco oggi possono essere trovate nelle note di patch ufficiali condivise di seguito:

Desideri e paure: questo aggiornamento del gioco base sostituisce i capricci e include un’ampia selezione di desideri che i tuoi Sims vorranno realizzare o di paure che vogliono superare. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita e puoi disattivarla nel menu delle opzioni “Gioco”.

I muri curvi stanno arrivando nella tua collezione di strumenti di costruzione! Posiziona e regola stanze curve di medie, grandi ed extra grandi. I costruttori che hanno familiarità con ponti curvi, recinzioni e piattaforme troveranno controlli familiari per questi nuovi muri. Alcune porte e finestre si adattano meglio di altre, quindi per trovare quelle che funzionano bene su questi muri, usa i nuovi filtri “Supporta tutti i muri curvi” e “Supporta muri curvi grandi e X-Large” in Modalità Costruisci.

Console

Su alcuni sistemi PlayStation®4, Evergreen Harbor di Eco Lifestyle presentava molti oggetti che tremolavano nell’ambiente. Pensiamo di aver risolto il problema. Se lo vedi, faccelo sapere e fornisci informazioni sul modello di PlayStation e sulla versione del sistema operativo.

Su Xbox, l’interazione con il pollaio di Cottage Living non fa più sparire il cursore.

La chiusura dell’interfaccia Notebook ora nasconde anche la legenda del controller.

I Sims 4

I Sims possono, ancora una volta, avvicinarsi a un lato aperto del letto che è spinto contro il muro.

I Sims consegnano il cibo in modo affidabile ai bambini piccoli tramite l’interazione “Prendi la porzione per “.

Organizzare una festa di compleanno per un bambino? I Sims ora possono “Complimentare il Sim del compleanno” per completare la festa se viene visualizzato quell’obiettivo.

Sapevi che i tuoi Sims possono prendersi cura di un’esigenza da soli se fai clic sul pannello Necessità nel pannello Necessità? Fai un giro! I Sims con la caratteristica ordinata ora si puliscono da soli quando fai clic su “Igiene” invece di pulire la loro casa.

Il contatore modulare Vault mantiene il suo colore sotto lo sporco quando si sporca.

I Sims fanno jogging ancora una volta quando usano Il tappetino da gioco MotionMonitor e Tappetino da gioco con sensore di movimento PrioPerfection.

I pulsanti “Salva” ed “Elimina” ora appaiono entrambi quando si passa il mouse su uno slot di salvataggio nella schermata “Salva partita”.

I Sims possono chiedere informazioni su questi Mi piace e Non mi piace senza avere le proprie preferenze per loro: Arredamento, Colore, Hobby e abilità e Musica.

Poiché i Sim della stessa famiglia si conoscono già, non hanno più la possibilità di chiedere informazioni sui vari Mi piace e Non mi piace. “Chiedi sulla carriera” è l’unica eccezione.

Quando si socializza con un altro Sim, le domande relative a “Mi piace e Non mi piace” ora sono raggruppate in una categoria con quel nome.

I tuoi Sims sono andati in vacanza con un’altra famiglia. Hai appena sentito tramite una notifica di Neighborhood Story che hanno adottato! Quella notifica ora ha il nome del mondo di casa di quella famiglia piuttosto che del mondo delle vacanze.

Il posizionamento di un lotto dalla Galleria viene impostato per impostazione predefinita sul suo tipo di lotto invece di chiedere di passare al tipo di lotto della posizione.

Quando hai una finestra che si allinea al segno della mezza tessera tratteggiata e la finestra è larga quanto il suo ingombro, ora puoi posizionare un’altra finestra come quella proprio accanto ad essa.

Posizionare una piattaforma arrotondata all’interno di un’altra stanza ora riempie la piastrellatura del pavimento attorno alla curva.

Posizionamento Sciame di libellule e Zanzare sugli stagni ora provoca rispettivamente libellule e zanzare. Bzzzzzzz bzzz….

Le auto viste da lontano su computer di fascia bassa ora assomigliano più alle auto e meno a un progetto di falegnameria per principianti.

Quella schermata che appare quando puoi scegliere quale Sim fare qualcosa con il Sim attivo… abbiamo modificato l’intestazione in modo che il testo più lungo non si sovrapponga al ritratto del tuo Sim.

Quella schermata mostra anche costantemente la categoria “Tutti” ora quando viene visualizzata.

Il monitoraggio della gravidanza dietro le quinte presenta alcuni miglioramenti per prestazioni e stabilità migliori.

Abbiamo corretto tre tipi di arresti anomali: [PS4-only] A volte succedeva su PS4 quando si salvava molto nella mia libreria. Uno era legato alla grafica. E il più fastidioso a volte si verificava quando si posizionava un lotto al dettaglio con manichini. Prendi quello, crash!

I requisiti di promozione nel pannello Carriera ora hanno un utile suggerimento al passaggio del mouse.

L’icona Sfide del lotto ora ha un utile suggerimento al passaggio del mouse.

Cani e gatti

Queste tende ora possono essere posizionate intorno alle finestre: tende country casual, tende country accoglienti e tende country affascinanti.

Le stagioni

Gli gnomi posizionati dall’inventario non continuano più a generare pacchetti di semi dopo la fine della Festa del raccolto.

Vita sull’isola

I bambini fanno progressi per il loro badge Outdoor Adventurer quando catturano pesci o rane.

Scopri Università

Dopo aver cambiato ramo di specializzazione in una carriera, il tuo Sim ora guadagna le meritate ricompense da quella nuova carriera.

Il pulsante “Vai a lezione in anticipo” ora appare un’ora prima dell’inizio delle lezioni universitarie.

I Sims vanno presto alle lezioni universitarie quando gli viene indicato se si trovano nel loro campus.

Stile di vita ecologico

Cosa, non vuoi vedere i libri tra gli ingredienti disponibili per la stazione Juice Fizzing? Allora ok. Il caricamento degli ingredienti ora mostra solo gli ingredienti commestibili corretti.

Le animazioni inattive per godersi una bevanda frizzante mentre si è seduti a un tavolo ora vengono riprodotte in modo appropriato.

I Sims possono lavare via “Tinti in un’esplosione!” moodlet con una buona doccia o un bagno.

In altre notizie, MultiVersus: come sbloccare tutti i personaggi da Batman a Superman