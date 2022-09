Aggiornamento di Fallout 76, tempi di manutenzione e notizie sulla patch anticipata

Il Fallout 76 L’aggiornamento Pitt arriva questa settimana dopo che la manutenzione è stata completata sui server di gioco e l’ultima versione può essere scaricata e installata.

Questa sarà una delle patch più eccitanti lanciate da Bethesda quest’anno per il suo gioco di ruolo post-apocalittico, con un dettaglio chiave di molti altri.

Mentre tutta l’azione è stata finora affidata a uno stato, in seguito all’aggiornamento di questa settimana, i sopravvissuti potranno lasciare gli Appalachi per la prima volta e intraprendere missioni pericolose.

Ciò significherà fare spedizioni a The Pitt, un’esperienza unica per veterani e nuovi giocatori. Ecco tutto ciò che sappiamo sul rilascio del nuovo aggiornamento di Fallout 76 e quando aspettarci che inizi la manutenzione.

Bethesda ha rivelato che i server di Fallout 76 saranno inattivi per manutenzione alle 7:00 PDT / 10:00 EDT / 15:00 BST di martedì 13 settembre, per il rilascio del nuovo Pitt Update.

Nessun orario prestabilito è stato condiviso per quando i server torneranno online, quindi i fan vorranno tenere d’occhio i canali Twitter e Discord ufficiali di Fallout per non perdersi le ultime notizie. La nuova patch dovrebbe essere di grandi dimensioni e sarà disponibile per il download entro la fine del 13 settembre.

Un nuovo messaggio dal team di supporto di Bethesda recita: “Domani alle 10:00 ET, Fallout 76 verrà portato offline in modo che possiamo eseguire la manutenzione per portarti tutto il rilascio di Expeditions e The Pitt!”

Come accennato in precedenza, l’aggiornamento di The Pitt sarà importante, con le prime note sulla patch che confermeranno le nuove funzionalità che saranno disponibili nel 2022:

Parti per le missioni – Accendi il Vertibird e prendi il volo verso The Pitt insieme a un massimo di altri tre compagni di squadra. Lì potrai affrontare missioni impegnative e ripetibili: “Union Dues” e “From Ashes to Fire”. Incontro con i leader dell’Unione Locale Hex e Danilo per aiutare la loro gente a combattere contro i tirannici Fanatic Raiders assetati di sangue. Assicurati di avere un po’ di potenza di fuoco. Quei predoni non cadranno senza combattere e non sono l’unica minaccia in agguato nell’ombra di The Pitt.

Addio, “Isola del terrore”. Ciao, “Città d’acciaio!” – Guida il fucile a pompa con Red Rocket in un viaggio su strada per vivere Pittsburgh, in Pennsylvania, in tutta la sua (ex) gloria su un nuovissimo tabellone segnapunti, chiamato “The City of Steel”. Durante il tuo viaggio nella stagione 10, potrai salire di livello per mettere le mani su una serie di nuove ricompense che includono l’ascia automatica e l’armatura atomica dell’Unione

I soccorritori sono tornati – Un nuovo gruppo di Responder si è riunito per far rivivere la nobile missione della precedente fazione. Si sono persino stabiliti al The Whitespring Resort, che ora chiamano “The Whitespring Refuge”. Oltre a sostenere i rifugiati e i nuovi arrivati ​​in Appalachia, sperano di utilizzare il loro Vertibird recentemente restaurato per prestare aiuto agli insediamenti lontani.

Altri – Nuova ondata di miglioramenti e correzioni di bug.

