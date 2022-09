Aggiornamento di Call Of Duty Warzone e note sulla patch del 2 settembre

Una nuova Call of Duty Warzone L’aggiornamento è stato rilasciato oggi che apporta modifiche alle modalità e al funzionamento di alcuni oggetti nel gioco.

La nuova patch è stata lanciata il 2 settembre ed è arrivata con l’ultimo aggiornamento della playlist che sarà disponibile per tutto il fine settimana.

Ecco tutto ciò che sappiamo sull’aggiornamento di Call of Duty Warzone di oggi, che è cambiato per i fan di COD nella stagione 5.

Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione BridTV 11114 Call of Duty: Warzone | Trailer cinematografico di “Last Stand” della quinta stagione https://i.ytimg.com/vi/X5fQ3APBw64/hqdefault.jpg 1080574 1080574 centro 13872

I dettagli completi per l’aggiornamento di Call of Duty Warzone di oggi sono stati condivisi nelle note di patch ufficiali, che possono essere trovate di seguito, per gentile concessione di Raven Software:

MODALITÀ

Operazione: ultime regolazioni della chiamata

Questa modalità a tempo limitato a tema Eroi contro cattivi è attualmente attiva e disponibile per tutti i giocatori fino al 14 settembre. Abbiamo apportato un paio di piccole modifiche che riteniamo possano aiutare a migliorare l’esperienza:

I gettoni evento ora premiano 200 punti, rispetto a 100 punti Questo vale anche per i gettoni Evento acquisiti in altre modalità

Bombe e disinnescatori sono stati riattivati ​​nella stazione di acquisto

Generale

Abbiamo riscontrato reazioni positive al pacchetto Mastercraft “8-Bit Warfare” e al progetto EX1 (VG) “NOCLIP” incluso. Detto questo, abbiamo anche ricevuto feedback sul fatto che i giocatori hanno riscontrato che il filtro di gioco retrò sovrapposto a basso framerate è travolgente e, in alcuni casi, causa persino nausea. Abbiamo quindi apportato una modifica per rimuovere questo filtro in modo che il progetto abbia ancora un aspetto a 8 bit ma funzioni come una gloriosa arma moderna.

GIOCO

Adeguamento UAV della scatola di alimentazione Rimosse le scatole di rifornimenti di Rinascita dall’apparire sulle scansioni UAV delle scatole di rifornimenti per concentrare la scansione sulle migliori scatole di rifornimenti.



QUALITÀ DELLA VITA

Regolazioni della maschera antigas Le maschere antigas ora appariranno nel primo slot del Menu rapido di inventario per un accesso più facile durante gli scontri per i giocatori che utilizzano l’interruttore Maschera antigas manuale. Migliorato il testo della maschera antigas manuale nel menu delle impostazioni per dettagliare meglio come i giocatori equipaggiano manualmente la maschera antigas.



CORREZIONI DI BUG

Risolti ulteriori problemi di collisione con vari elementi in Caldera/Fortune’s Keep consentendo ai giocatori di sfruttarli/sbirciarli/spararci attraverso.

Risolto un problema per cui l’effetto sonoro inattivo/non saccheggiato dei gettoni evento era più forte del previsto.

Risolto un problema con Operazione: Ultima chiamata che faceva apparire lo stendardo vittoria errato se una squadra vince durante i tempi supplementari.

Risolto un problema che impediva la distruzione dei potenziamenti sul campo e dell’equipaggiamento quando collocati nella lava.

Risolto un problema che faceva apparire l’icona Vantaggio Serpentino anche se il giocatore non ne era sotto l’effetto.

BENEFICI

Aggiustamenti dei vantaggi

Serpentina Serpentine ora è attivo solo durante lo Sprint tattico.



Abbiamo aggiornato Serpentine in modo che ora sia attivo solo durante lo Sprint tattico invece del normale Sprint. Prevediamo che questa modifica, insieme ai segnalini esistenti disponibili in “Frangible – Disabling” e VG Gunperk “Disable” si tradurrà in un’esperienza di coinvolgimento più coerente e incoraggerà un’ulteriore esplorazione delle build delle armi.

Mostra tutto

In altre notizie, tutte le valutazioni dei giocatori di FIFA 23 tra le prime 100 fughe di notizie con tute ufficiali per leggende