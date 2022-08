Aggiornamento di agosto 2022 di ruggine e tempo di cancellazione del server

Il nuovo aggiornamento di Rust August 2022 è vicino e sarà pubblicato lo stesso giorno della prossima cancellazione forzata del server del gioco.

E mentre il calo dei contenuti del mese scorso è stato un po’ scarso per quanto riguarda gli articoli di grandi dimensioni, la versione di agosto sembra destinata ad avere aggiunte più degne di nota.

Tutti coloro che si stanno preparando per il grande ripristino potrebbero anche voler prenotare un tour del Monumento a Train Yard, che potrebbe influenzare il modo in cui vivrai il gioco nelle prossime settimane.

Non è ancora chiaro quante nuove funzionalità e modifiche alle mappe saranno pronte per la fine di questa settimana, ma molte cose sono in fase di test in questo momento.

Quando viene eseguita la cancellazione forzata del server dalla ruggine di agosto?

La data e l’ora di cancellazione del server Rust sono state impostate per giovedì 4 agosto 2022 alle 14:00 EDT / 18:00 CEST / 19:00 BST.

Si prevede un’interruzione del server prima dell’evento mensile e, sebbene non sappiamo se l’aggiornamento di agosto verrà rilasciato prima o dopo, i giocatori potrebbero avere accesso ad alcune nuove interessanti opportunità di bottino.

Il Train Yard sta subendo alcune importanti modifiche e presto i fan potranno estrarre bottino da diversi vagoni quando il sistema completo sarà online. Il Train Yard è anche collegato al resto della rete ferroviaria, il che si rivelerà molto utile con l’arrivo di alcune locomotive.

Sarà disponibile una nuova Coaling Tower da utilizzare per scoprire ulteriori bottini, anche se Facepunch ha avvertito che gran parte di ciò che è pianificato per le prossime settimane è ancora soggetto a modifiche.

I monumenti stanno anche ottenendo nuove opzioni di illuminazione insieme ad alcuni dei veicoli ferroviari in arrivo nel gioco. Alcune cose potrebbero mancare dall’ultimo aggiornamento di Rust August 2022 in uscita questa settimana, quindi varrà la pena dare un’occhiata alle note sulla patch quando saranno condivise il 4 agosto.

Altre cose su cui si sta lavorando ma che non saranno disponibili nella patch di questo mese sono una nuova modalità hardcore, che eliminerà molte funzionalità dal gioco base per fornire un ambiente molto più impegnativo in cui sopravvivere. Questo sarà il suo modalità, quindi i fan non devono preoccuparsi della rimozione delle zone sicure, insieme ad altre cose come le opzioni per accovacciarsi e il sistema del team.

