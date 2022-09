Aggiornamento Dead By Daylight 6.2.1 Correzioni di bug e note sulla patch DBD (6 settembre)

Dead By Daylight’s l’ultimo aggiornamento (DBD 6.2.1) potrebbe non essere pieno di nuove funzionalità e personaggi, ma contiene comunque alcune importanti correzioni di bug.

Dopo aver lanciato un’altra massiccia patch di contenuti per il gioco il mese scorso, i fan sono stati impegnati a mettere alla prova il Mastermind.

E come con tutti i lanci significativi, ci saranno sempre alcuni problemi che si insinuano e devono essere risolti.

Note sulla patch di Dead By Daylight 6.2.1 per il 6 settembre

Come confermato dagli sviluppatori Behavior Interactive questa settimana, l’aggiornamento 6.2.1 di Dead By Daylight di oggi include correzioni di bug e non aggiungerà nuovi contenuti al gioco.

Tuttavia, sebbene questa ultima versione del gioco non cambierà in modo significativo il modo in cui giochi, risolve alcuni fastidiosi bug. Ciò include problemi legati al nuovo personaggio di Albert Wesker e al funzionamento di alcune delle sue abilità.

Il riepilogo completo di ciò che è cambiato può essere trovato di seguito come parte delle note ufficiali sulla patch condivise questa settimana da Behavior Interactive:

La mente

Aumentata la dimensione del rilevamento dei sopravvissuti per l’attivazione delle prese con Vincolo virulento

I danni inflitti con Vincolo Virulento ora contano ai fini dell’emblema del Cacciatore

Contenuto

ArchivesIl feedback visivo è stato aggiornato per la sfida del glifo arancione “Glyph Massacre”.

Correzioni di bug

Risolto un problema che causava un leggero spostamento della visuale nel gioco che causava cinetosi in alcuni giocatori.

Risolto un problema per cui il volto del sopravvissuto Carlos era contorto dopo essere stato Mori’d da alcuni Killer

Risolto un problema che impediva al Mastermind di afferrare i sopravvissuti attraverso muri sottili quando si utilizzava Virulent Bound.

Risolto un problema che impediva al Mastermind di afferrare i sopravvissuti con il suo Virulent Bound vicino ad alcune scale.

Risolto un problema per il quale i sopravvissuti potevano agganciarsi all’interno delle risorse quando venivano sbattuti contro di esse dal Vincolo Virulento del Mastermind.

Risolto un problema per cui i sopravvissuti completamente infetti riproducevano l’effetto sonoro dell’urlo morente quando un altro sopravvissuto veniva sbattuto contro di loro dal Vincolo Virulento del Mastermind.

Risolto un problema per cui i sopravvissuti completamente infetti riproducevano l’effetto sonoro del grugnito ferito quando colpiti dal tentacolo di Mastermind.

Risolto un problema che poteva rendere visibile il prompt di Trigger Bound in situazioni in cui non era possibile utilizzare Virulent Bound.

Risolto un problema per il quale gli effetti visivi degli impulsi rimanevano fino alla fine della prova dopo che il Mastermind veniva stordito durante l’utilizzo di Vincolo virulento.

Risolto un problema che impediva ai sopravvissuti di essere gettati a terra quando il Vincolo Virulento terminava vicino alla sporgenza.

Risolto un problema che impediva al Mastermind di afferrare i sopravvissuti che interagivano con un forziere quando si utilizzava Virulent Bound.

Risolto un problema per il quale Mastermind respingeva i sopravvissuti che uscivano dagli armadietti nell’armadietto quando usava Virulent Bound per correre verso di esso.

Risolto un problema che poteva far sì che Mastermind bloccasse lo sgancio correndo verso il sopravvissuto agganciato con Virulent Bound.

Risolto un problema che impediva a Vincolo virulento di Mastermind di attivare Colpo decisivo.

Risolto un problema per il quale il vantaggio Allerta non si attivava quando il Mastermind distruggeva un muro fragile con Virulent Bound.

Risolto un problema per cui l’icona mancava quando si raccoglieva uno spray di pronto soccorso da una cassa di rifornimenti.

Risolto un problema per cui il vantaggio Iperfocale non applicava i suoi effetti alle azioni curative.

Risolto un problema per cui l’aura del generatore rimaneva visibile per il resto della prova se un sopravvissuto lasciava la prova dopo aver installato una trappola usando il vantaggio Intercettazione telefonica.

Risolto un problema che poteva causare il blocco dei sopravvissuti dopo essere stati interrotti dalla terapia d’urto del dottore durante lo sgancio.

Risolto un problema che a volte causava la visualizzazione costante degli stati giocatore dell’HUD nel loro stato illuminato.

Risolto un problema che a volte causava il taglio parziale delle etichette del nome del giocatore nella lobby.

Risolto un problema per il quale il prompt di attacco di Pig’s Imboscata Scatto mostrava erroneamente la descrizione del vantaggio Mettiti alla prova in lingue diverse dall’inglese.

