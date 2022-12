Aggiornamento completo delle note sulla patch di Elden Ring 1.08 per il DLC Colosseum gratuito

Il DLC gratuito Elden Ring Colosseum è ora disponibile e disponibile per giocare e le note sulla patch per l’aggiornamento 1.08 sono state finalmente condivise.

Elden Ring è uno dei migliori giochi dell’anno ed è uno dei candidati ai Game Awards 2022 per GOTY. Tuttavia, quando si tratta di voto dei fan, è attualmente schiacciato sia da Genshin Impact che da Sonic Frontiers.

Mentre dobbiamo solo aspettare un paio di giorni per vedere se vince l’ambito GOTY, oggi possiamo goderci tutti i nuovi contenuti di FromSoftware.

Anello Elden | Rimorchio della storia BridTV 7155 Anello Elden | Rimorchio della storia https://i.ytimg.com/vi/K_03kFqWfqs/hqdefault.jpg 918751 918751 centro 13872

Note sulla patch di Elden Ring 1.08

Di seguito sono riportate tutte le note sulla patch per l’aggiornamento 1.08 di Elden Ring:

Principali nuove funzionalità

– I Colossei di Limgrave, Caelid e Leyndell sono ora aperti.

In queste arene, i giocatori possono impegnarsi in una varietà di prove di combattimento: duelli uno contro uno, tutti contro tutti e battaglie a squadre fino a sei giocatori e combattimenti speciali con l’evocazione degli spiriti abilitata.

Scopri di più sui Colosseo visitando il nostro articolo dedicato.

– Sono state aggiunte nuove acconciature per la creazione del personaggio. Questi sono disponibili anche durante l’edizione del personaggio utilizzando il Round Table Hold Clouded Mirror Stand.

Aggiustamenti di bilanciamento esclusivi per il PvP

Le modifiche in questa sezione non influiscono sul gioco per giocatore singolo o cooperativo.

Danni da contrattacco delle armi da spinta ridotti.

Efficienza di guardia ridotta quando si attacca con lo scudo alzato per alcuni tipi di armi.

Il danno da equilibrio delle seguenti armi è stato ridotto (il danno da equilibrio delle Arti delle armi rimane invariato): Spade dritte / Spade da affondo / Spade da affondo pesanti / Spade ricurve / Asce / Lance / Spade a doppia lama / Katana

Ridotto il danno da equilibrio dell’Incantation Bestial Sling.

Ridotto il potere dell’incantesimo Carian Slicer.

Elden Ring 1.08 Regolazioni generali del bilanciamento

Aumentata la velocità e la distanza di alcuni attacchi e ridotto il tempo di recupero per le seguenti armi: Pugnali/Asce/Martelli/Mazzafrusti (a doppia impugnatura)

Aumentata la velocità di alcuni attacchi e ridotto il tempo di recupero per le seguenti armi: Twinblade (a due mani) / Mietitore / Pugno / Artiglio

Leggermente aumentata la velocità degli attacchi accovacciati e rotanti delle spade colossali.

Aumentato il danno sfalsato dei segnalini guardia di Axes.

Aumento dell’equilibrio quando si attacca con i martelli a due mani.

Aumentato il danno da equilibrio di Claws. Le arti delle armi rimangono invariate.

Aumento del valore di equilibrio durante la parte attiva dell’arte dell’arma Timbro (Taglio verso l’alto / Spazzata).

Aumentato il danno da equilibrio dell’arma che taglia parte dell’Arte transitoria dell’arma al chiaro di luna e ridotto il danno da equilibrio dell’onda magica.

Ridotta la velocità degli attacchi accovacciati di Thrusting Swords e Heavy Thrusting Swords.

Ridotto il barcollamento causato dagli attacchi in salto di Heavy Thrusting Swords a due mani.

Ridotto il danno da equilibrio di Martelli, Grandi Martelli e alcune Armi Colossali. Le arti delle armi rimangono invariate.

Ridotto il danno da equilibrio dell’arte dell’arma Cragblade.

Ridotta la durata dell’hitbox della porzione di fiamma dell’arte dell’arma Colpo infuocato.

Ridotto il danno da equilibrio dell’Arte dell’arma della Fiamma dei Redmanes.

Ridotto il tempo necessario per attivare la parte di guardia dell’arte dell’arma Colpo di scudo.

Ridotto il danno da equilibrio dell’arte dell’arma Gravity Bolt.

Correzioni di bug

Risolto un bug che a volte impediva il rifornimento degli oggetti consumabili durante il teletrasporto su una grazia dalla mappa.

Risolto un problema per il quale la resistenza si ripristinava quando si passava a una posizione accovacciata durante la corsa.

Risolto un problema per il quale le azioni di inserimento di incantesimi, incantesimi e oggetti venivano ignorate durante la protezione dagli attacchi.

Risolti valori di attacco fisico errati di alcuni attacchi dell’arma Serpent-Hunter.

Risolto un bug che impediva l’attacco successivo quando l’Incantesimo della Spada Nera veniva attivato con un Sigillo Sacro nella mano sinistra.

Risolto un problema per il quale a volte veniva applicata la potenza d’attacco dell’arma della mano destra quando si lanciava l’Incantesimo della frenesia ineludibile con un sigillo sacro a due mani nella mano sinistra.

Risolto un bug che poteva causare più istanze di danno quando alcuni incantesimi e incantesimi venivano lanciati durante il salto.

Risolto un bug che causava l’uso errato delle Arti delle armi con combinazioni specifiche di armi e Arti delle armi.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita Y7S4 della nuova stagione di Rainbow Six Siege e il conto alla rovescia del tempo di manutenzione di Solar Raid