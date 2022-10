Age of Empires 2: Definitive Edition verrà lanciato su Xbox nel 2023

Il classico franchise di strategia in tempo reale Age of Empires, pubblicato da Microsoft sin dal suo debutto 25 anni fa, arriverà per la prima volta su Xbox alla fine di gennaio. Age of Empires 2: Edizione definitivaun remaster del 2019 del gioco del 1999, verrà lanciato il 31 gennaio tramite Xbox Game Pass e il più contemporaneo L’era degli imperi 4 riceverà una versione per console “più avanti nel corso dell’anno”, ha detto Microsoft martedì.

L’annuncio non ha specificato quali console Xbox avrebbero ricevuto le nuove versioni, oltre a dire che entrambi i giochi saranno disponibili tramite Microsoft Store, Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. Le versioni console continueranno a supportare gli input da tastiera e mouse e saranno anche riproducibili con un controller.

L’era degli imperi 4 — e tutti i suoi trabucchi — lanciato il 28 ottobre 2021 e su PC Game Pass lo stesso giorno.

“Sapevamo che portare la complessità di RTS sulle console Xbox era un compito enorme e dovevamo affrontarlo con attenzione e ponderatezza”, ha affermato il co-sviluppatore World’s Edge nella dichiarazione di martedì. “Il team ha lavorato duramente per offrire un’esperienza che non solo sia fantastica utilizzando un controller, ma insegni anche ai giocatori come giocare su Xbox”.

Gli input del controller di Age of Empire possono essere un po’ complicati poiché il gioco prevede molti clic su varie unità e lo scorrimento della mappa. Le versioni Xbox presenteranno un tutorial che mostrerà ai nuovi utenti come giocare, oltre agli input specifici del controller. Gli sviluppatori hanno anche aggiunto un’intelligenza artificiale di gioco per rendere la gestione delle risorse “efficiente e intuitiva”.

L’era degli imperi 2 e L’era degli imperi 4 supporterà il gioco multipiattaforma, consentendo agli utenti di console di giocare insieme ai veterani di PC Windows. Quindi vedremo più avanti come si comportano le versioni Xbox rispetto ai rivali di mouse e tastiera.