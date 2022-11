AEW Fight Forever suonerà ufficialmente il campanello nel 2023

Imparentato: AEW Fight Forever sarà disponibile per Xbox Game Pass?

Prima del pay-per-view di Full Gear a Newark, nel New Jersey, All Elite Wrestling ha mandato in onda l’ultimo trailer di AEW Fight Forever. Il breve video includeva cameo degli artisti della AEW Jon Moxley, Chris Jericho, “Hangman” Adam Page e Britt Baker. Nel trailer, AEW ha evidenziato la facilità di accesso del nuovo gioco, così come i riconoscimenti pre-rilascio che il gioco ha già ricevuto. Inoltre, nel video sono state mostrate nuove riprese di Orange Cassidy, Moxley e MJF.

Il trailer – che era interessantemente privo dell’ex campione AEW CM Punk – si è concluso con un messaggio secondo cui AEW Fight Forever “arriverà presto” per i fan del wrestling. Dopo che il video è andato in onda, THQ Nordic ha inviato un tweet secondo cui Fight Forever uscirà nel 2023.