Ade 2: tutto ciò che sappiamo finora

Roguelike classico moderno di Supergiant Games, Adesta ottenendo un seguito. Ade 2 ha ricevuto un annuncio a sorpresa ai Game Awards 2022 e promette di portare i giocatori oltre gli Inferi in compagnia di una nuova eroina, Melinoë.

Gran parte del gioco rimane misterioso e probabilmente lo rimarrà fino a quando non verrà lanciato in accesso anticipato. Tuttavia, abbiamo alcuni dettagli, per lo più per gentile concessione dell’annuncio e delle FAQ di Supergiant, nonché del trailer.

Qual è la data di uscita di Hades 2?

Supergiant non ha annunciato una data di uscita per Ade 2 ancora. Ha lavorato al gioco dall’inizio del 2021, ma lo sviluppatore afferma “Abbiamo ancora molto da costruire”. Il gioco dovrebbe essere rilasciato su PC e console, ma le piattaforme specifiche saranno annunciate più vicino alla sua uscita.

Tuttavia, Supergiant lo ha confermato Ade 2 verrà rilasciato in una versione ad accesso anticipato su PC, come lo era il suo predecessore. Ade 2La build ad accesso anticipato di sarà disponibile sia su Steam che su Epic Store. Supergiant ha promesso maggiori informazioni sulla fase di accesso anticipato nel 2023, ma si è fermato prima di dire che sarebbe stato effettivamente disponibile durante il 2023.

Chi è Melinoë, Principessa degli Inferi?

Ade 2 ha un nuovo protagonista: Melinoë. Nella tradizione del gioco, lei è la figlia di Ade e la sorella di Zagreus, protagonista del primo gioco. Secondo Supergiant, è “una strega e maga immortale con potenti abilità magiche”.

Come Zagreus, Melinoë non è una pura creazione di Supergiant, ma una figura esistente della mitologia greca che lo sviluppatore ha adattato per adattarsi alla sua storia. È una ninfa o dea della luna e portatrice di incubi, associata alla regina degli inferi, Persefone, così come a Ecate.

Oh, e questo è come pronunciare il suo nome:

Chi è la bella strega che Melinoë combatte nel trailer?

Quella è Ecate! Non è confermato nel trailer stesso, ma se controlli i titoli di coda nella descrizione di YouTube, vedrai che Amelia Tyler è elencata come doppiatrice di Ecate, insieme a Judy Alice Lee nei panni di Melinoë.

Nelle FAQ, Supergiant afferma che Ecate sarà una figura importante nel gioco. In effetti, è forse la principale fonte d’ispirazione per Ade 2 e il suo tema della stregoneria.

“Al centro di questa pratica antica, spesso temuta e fraintesa c’è Ecate, la dea segreta della stregoneria e dell’incrocio”, afferma Supergiant. “Svolge un ruolo significativo nella mitologia classica che circonda Ade e gli Inferi, ed è stata una figura influente e profondamente avvincente nella stregoneria, nel mito e nel folklore in una varietà di culture per migliaia di anni… tanto che sentivamo di aver bisogno di un gioco completamente nuovo per cercare di renderle giustizia.

Chi è il cattivo di Hades 2?

Ade 2 è un sequel, ambientato dopo gli eventi del primo gioco, sia dentro che oltre il mondo sotterraneo del mito greco. Il cattivo del pezzo è Chronos, il Titano del Tempo e il padre di Ade. Chronos è sfuggito alla prigione negli Inferi per dichiarare guerra all’Olimpo; Melinoë affronterà le sue forze, assistito da “tutta la potenza dell’Olimpo”.

Supergiant promette “un mondo mitico più grande e più profondo” rispetto al primo gioco, con “una storia travolgente che si sviluppa continuamente attraverso ogni tua battuta d’arresto e risultato”.

Dal trailer e dall’elenco del cast, possiamo vedere che il gioco includerà anche Moros, lo spirito del destino imminente; Apollo, dio della luce; e Nemesis, dea della vendetta, oltre a una graziosa “ombra svogliata” chiamata Dora, che potrebbe in realtà essere Pandora.

Cosa cambierà nel gameplay di Hades 2?

Finora Supergiant è stato piuttosto riservato sui dettagli del gameplay, anche se sembra che mirerà a sorprendere i giocatori all’interno della struttura familiare dell’originale. “Nuove posizioni, sfide, sistemi di aggiornamento e sorprese ti aspettano mentre ti addentri nel mondo sotterraneo in continua evoluzione ancora e ancora”, afferma Supergiant. Non ci sarà multiplayer: è un’esperienza rigorosamente per giocatore singolo.

