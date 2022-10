Activision Blizzard ha colpito con un’altra denuncia di lavoro sleale NLRB

Dopo che il chief communication officer di Activision Blizzard, Lulu Cheng Meservey, ha pubblicato un presunto “messaggio Slack a livello aziendale denigratorio [Activision Blizzard workers’] sindacato”, i Communications Workers of America hanno presentato una nuova denuncia di lavoro ingiusto al National Labor Relations Board.

L’accusa, presentata lunedì, sostiene che Meservey ha pubblicato “propaganda anti-sindacale” nella sala stampa di #ABK-Slack e a circa 18.000 lavoratori il 18 ottobre. Il messaggio è stato successivamente pubblicato su Twitter, dove gli utenti di Twitter l’hanno accusata di ” spingendo i punti di discussione di destra”, secondo Kotaku. In quel messaggio, Meservey ha commentato la decisione dell’NLRB di consentire ai lavoratori di Blizzard Albany di votare su un sindacato.

Nel messaggio Slack, si dice che Meservey abbia affermato che la contrattazione collettiva è lenta e che il processo impedirebbe ai lavoratori di ricevere bonus o aumenti salariali, tra le altre cose. La denuncia afferma che in seguito a quei commenti i lavoratori non sono stati in grado di rispondere al messaggio tramite SMS, quindi hanno comunicato la loro risposta con emoji; Shannon Liao del Washington Post ha detto che Meservey è stata “incontrata con emoji negativi”, che Meservey in seguito ha riconosciuto: “Riesco a sentire i fischi da qui! E ho registrato gli emoji del cane deluso.

CWA, attraverso la sua ingiusta accusa sul lavoro, ha affermato che il messaggio “anti-sindacale” di Meservey ha violato i diritti dei lavoratori. Puoi leggere la scheda completa di seguito.

Questa è la quarta denuncia di lavoro sleale in corso di Activision Blizzard presentata all’NLRB dal 2021. Un portavoce dell’azienda non ha risposto alla richiesta di commento di Polygon.

I lavoratori di Blizzard Albany QA, che hanno ottenuto il diritto di voto in un sindacato la scorsa settimana, avranno il conteggio delle schede il 18 novembre. La spinta sindacale pubblica dei lavoratori di Activision Blizzard è iniziata a gennaio dopo che i lavoratori di Raven Software QA hanno annunciato la loro intenzione di aderire al sindacato. Quei lavoratori hanno vinto il loro sindacato a maggio.