Activision Blizzard accusato di aver plagiato il lavoro dell’artista per Samoiedo Skin di Vanguard

Il concept artist Saillin ha accusato Activision Blizzard di aver plagiato il proprio lavoro in una recente skin dell’operatore aggiunta a Call of Duty: Vanguard e Warzone nell’aggiornamento di metà stagione della quarta stagione. La pelle ha una sorprendente somiglianza con una delle opere originali di Saillin e l’artista ha spiegato di aver contattato l’azienda per un risarcimento.

La skin Operatore in questione si chiama Skin Samoiedo, che fa parte del Floof Fury Tracer Pack. È una pelle che fa sembrare il tuo personaggio un cane samoiedo vestito in completo abito militare. Come notato in un post su Twitter di Saillin, la skin utilizza molti elementi della loro grafica originale. Il motivo per cui si sentono a proprio agio nel dire che questo è stato plagiato è che hanno creato la loro immagine due anni prima che questa skin fosse rilasciata.

In questo post, Saillin indica diversi punti di riferimento visivi che sembrano essere stati presi quasi all’ingrosso dalle loro opere d’arte. Dicono di aver contattato Activision Blizzard e si aspettano di essere risarciti. Hanno aggiunto che stanno contattando i media perché giocano a Call of Duty e non vogliono mai che accada di nuovo.

Questa notizia si è diffusa rapidamente nella community di Call of Duty e ha già provocato una reazione da parte di Activision Blizzard. Il post sul blog che descrive in dettaglio tutte le aggiunte in questo aggiornamento di metà stagione della Stagione 4, come il nuovo Operatore Ikenna Olowe, è stato modificato per rimuovere ogni menzione di skin e bundle. Lo stesso vale per tutti gli account di social media associati che hanno condiviso un’immagine o menzionato la skin in passato. Al momento della scrittura. Activision Blizzard non ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Questa non è la prima volta che Activision Blizzard è stata accusata di aver plagiato l’arte nelle skin di Call of Duty. Un personaggio di Call of Duty: Modern Warfare chiamato Mara avrebbe preso elementi dal lavoro di un artista al di fuori dell’azienda. In quel caso, è stata intentata una causa contro Activision Blizzard per violazione del copyright.