Accesso anticipato, prezzi e tutti i bonus pre-ordine

La data di uscita per quando Folle 23 uscirà è stato confermato insieme a tutti i prezzi, i bonus per il preordine e come ottenere l’accesso anticipato.

La puntata di quest’anno ha copertine adornate dalla leggenda recentemente scomparsa, John Madden. È la prima volta che compare sulla copertina almeno dal 2000.

È un bel tributo all’omonima serie e i fan sperano che la puntata di quest’anno sia un degno miglioramento.

Madden 23 | FieldSENSE Deep Dive trailer di gioco ufficiale BridTV 10315 Madden 23 | FieldSENSE Deep Dive trailer di gioco ufficiale https://i.ytimg.com/vi/BlU-Fjm7_oA/hqdefault.jpg 1027479 1027479 centro 13872

La data di uscita per quando Folle 23 uscirà il 19 agosto.

La versione ad accesso anticipato di EA uscirà il 16 agosto. Il gioco sarà disponibile su PlayStation, Xbox e PC, con diverse versioni tra PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S.

FieldSense è il grande miglioramento per la puntata di quest’anno, ma sarà disponibile solo sulle console di ultima generazione. A peggiorare le cose, FieldSense non sarà nemmeno sulla versione PC.

Come ottenere l’accesso anticipato

Devi acquistare la All Madden Edition per £ 89,99 per ottenere il Folle 23 accesso anticipato.

Se non sei sicuro di acquistare il gioco di quest’anno, ci sarà una prova di 10 ore su EA Play. E, se giochi su PC, puoi abbonarti a EA Play Pro per ottenere l’edizione più costosa senza costi aggiuntivi.

Un abbonamento EA Play costa £ 3,99 per un mese o £ 19,99 ogni 12 mesi. Ottieni un abbonamento EA Play gratuito se hai Xbox Game Pass su PC a £ 7,99 al mese o un abbonamento Ultimate su console a £ 10,99 al mese.

Nel frattempo, EA Play Pro costa £ 14,99 al mese o £ 99,99 all’anno. Sfortunatamente, Pro è disponibile solo su PC tramite Origin.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro 𝐒𝐞𝐞𝐦𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 qualcuno è entusiasta della propria valutazione 😉 La #Madden23 Ratings Week inizia il 18 luglio! — Madden NFL 23 (@EAMaddenNFL) 7 luglio 2022

Madden 23 bonus pre-ordine

Di seguito sono riportati i bonus pre-ordine per Folle 23:

Scelta di 2 giocatori d’élite (1 offensivo e 1 difensivo)

Tutto l’equipaggiamento folle

Oggetto Strategia Folle

Tutto quanto sopra viene fornito con qualsiasi edizione che acquisti. La versione PS4, Xbox One e PC costa £ 59,99, mentre PS5 e Series X/S costa £ 69,99.

Infine, l’edizione All Madden costa £ 99,99 e include tutto quanto segue:

Madden NFL 23 diritto dual-gen – PS4 e PS5, Xbox One e Series X/S

Tutti i Madden Team Elite Player

Accesso anticipato di 3 giorni

4600 punti folli

Scelta di 2 giocatori d’élite

Tutto l’equipaggiamento folle

Oggetto Strategia Folle

In altre notizie, gli eventi All Pokemon Go di luglio 2022 con community day e raid