Accesso anticipato alla data di rilascio della prova di 10 ore di EA Play e come ottenerlo

La data di uscita per quando NHL 23 L’accesso anticipato uscirà tra poco più di una settimana e i fan potranno provare una prova di 10 ore di EA Play prima di impegnarsi per un acquisto.

EA ha lanciato due delle sue più grandi proprietà sportive annuali con FIFA e Impazzire, e ora anche la loro uscita annuale di hockey su ghiaccio è al culmine. Le valutazioni dei giocatori sono state rivelate e Conor McDavid è il centro più veloce per uomini, nel frattempo Mari-Phillip Poulin ha il più alto assoluto di qualsiasi donna nel gioco.

Il gioco sembra fantastico come sempre e presto tutti noi saremo in grado di raggiungere l’anello di ghiaccio sia in formato demo che completo.

Quando esce NHL 23?

La data di uscita per quando NHL 23 uscirà il 14 ottobre con l’accesso anticipato che verrà lanciato tre giorni prima dell’11 ottobre.

Tutte le date di cui sopra sono state fornite per gentile concessione della Community Roadmap ufficiale di EA. Finora EA ha rispettato questa tabella di marcia rivelando un trailer di gioco ad agosto seguito da approfondimenti per la presentazione e le modalità di gioco a settembre.

Per ottobre, forniranno una panoramica dei contenuti live di HUT prima di rilasciare il gioco nel mondo.

Come ottenere l’accesso anticipato

Ottieni l’accesso anticipato a NHL 23 acquistando l’edizione X-Factor anziché Standard.

Di seguito sono riportati i prezzi e i bonus per ogni pacchetto tramite il negozio PSN:

Edizione standard – £ 59,99 PS4/Xbox One:

Pacchetto X-Factor Women’s Choice

5 sblocchi di abilità WoC X-Factor

Firmato Sarah NurseJersey (digitale)

Sblocca slot Be A Pro X-Factor

Edizione standard – £ 69,99 PS5/Xbox Series X/S:

Pacchetto X-Factor Women’s Choice

5 sblocchi di abilità WoC X-Factor

Firmato Sarah NurseJersey (digitale)

Sblocca slot Be A Pro X-Factor

Edizione X-Factor – £ 89,99:

NHL 23 per PS4, PS5/Xbox One, Serie X/S

Accesso anticipato di 3 giorni

4600 punti NHL

Pacchetto X-Factor Women’s Choice

Pacchetto a scelta giocatore HUT X-Factor

5 sblocchi di abilità WoC X-Factor

Maglia Sarah Nurse autografata (digitale)

La data di uscita per quando il NHL 23 La prova di 10 ore di EA Play uscirà come l’accesso anticipato, l’11 ottobre.

Dovrai abbonarti al servizio di EA per £ 3,99 al mese o £ 19,99 ogni anno. Sfortunatamente, l’ultimo gioco della serie non arriverà ancora su PC.

Se possiedi una Xbox, puoi ottenere un abbonamento EA Play gratuitamente abbonandoti a Game Pass Ultimate per £ 10,99 al mese invece della tariffa standard di £ 7,99.

