A Plague Tale: Requiem recensione: la furtività incontra l’orrore in un degno sequel

I topi brulicano in una città altrimenti pacifica, riversandosi attraverso gli scarichi fognari e schiantandosi contro i muri come un’infinita distesa di oceano. I cittadini urlano di terrore, inghiottiti dalla fame insaziabile della peste. Amicia osserva, inorridita, sapendo che il suo fratellino non è più al sicuro dalla Macula, la maledizione ancestrale, e che lentamente lo divorerà dall’interno. Nonostante la momentanea assenza della malattia, non c’è modo di sfuggire all’orda.

Tuttavia, non è così Una storia di peste: Requiem inizia. Inizia con una nota lenta, illustrando che Hugo e Amicia hanno trovato una pace temporanea ma gradita dopo gli eventi di Una storia di peste: l’innocenza. I momenti tranquilli e sereni abbondano: Amicia vaga tra le rovine abbandonate di un vecchio mastio con Hugo al seguito mentre evoca scenari immaginari di essere un re buono e gentile; guardando suo fratello correre attraverso campi meravigliosamente resi di lavanda e fiori di campo. Lo sviluppatore Asobo Studio ha svolto un lavoro fantastico nel bilanciare questi segmenti iniziali con le loro controparti del tutto più oscure, soppesando speranza e impotenza e consentendo alla narrazione di intrecciarsi in un modo che è riuscito a mantenermi interessato a tutti i suoi colpi di scena.

Dopo che Hugo ha sognato acque curative su una lontana isola del Mediterraneo, lui e sua sorella maggiore sono partiti alla ricerca di una potenziale cura per la malattia che lo affligge. Una volta raggiunta l’isola, gli abitanti accolgono i due a braccia aperte. Una volta che Amicia si rende conto che sono adoratori della stessa maledizione che cresce nel corpo di Hugo e quindi lo adorano come un dio, Requiem vira dritto verso l’horror popolare. L’esplorazione del gioco di una sacca insulare e depravata di una religione arcaica è un gradito cambiamento di ritmo rispetto a InnocenzaL’attenzione è rivolta all’Inquisizione governativa. Il sistema di credenze degli isolani si è formato quando hanno incontrato per la prima volta affreschi antichi al di là della loro comprensione, e da allora la loro società si è trasformata in pratiche obsolete e rituali fuorvianti. Requiem si occupa anche delle idee di cicli di reincarnazione e destino, che il gioco tocca brevemente verso la fine della narrazione, ma non era necessariamente così accattivante come la presenza del culto e della sua cultura.

Immagine: Asobo Studio/Focus Entertainment

Le eccellenti interpretazioni degli attori accentuano i momenti più pesanti della storia, come quando Hugo (Logan Hannan) esprime ad Amicia (Charlotte McBurney) che è consapevole della propria mortalità e che la Macula lo reclamerà se non viene trovata una cura . L’espressione di Amicia è di shock, anche se lei stessa ne conosce la verità, e la cattura facciale illustra questi momenti con chiarezza. Sono le sottigliezze che fanno Requiem lavoro e consentono alla storia di eccellere, specialmente se combinata con la colonna sonora impressionante e melodrammatica, che consiste in un bellissimo violino, la narrazione è cupa ma propulsiva e il rapporto tra sorella e fratello rivela nuovi strati.

Gli effimeri compagni di Requiem si sentono ancora più significativi per il modo in cui sono impiegati al servizio della storia

Tuttavia, vorrei che ci fosse un po’ più di tempo dedicato ad Amicia che ha superato e affrontato il suo trauma dagli eventi dell’ultimo gioco; in qualche modo va e viene, e la paura di Amicia viene sostituita da una rabbia rovente, che sembra più una giustificazione narrativa per l’omicidio brutale dei membri dell’Inquisizione, piuttosto che una vera compensazione emotiva.

Il gioco fa anche un lavoro abbastanza decente nell’introdurre meccaniche significative man mano che la narrazione avanza. Man mano che il gioco si apre, aumenta anche l’accesso di Amicia a una gamma più ampia di sostanze alchemiche (come la capacità di accendere ed estinguere fuochi attraverso l’acquisizione di polveri e resine) e armi, con le loro inclusioni che si sentono per lo più ben piazzate e guadagnate. Tuttavia, alcuni ritengono che il loro uso previsto sia limitato a poche aree selezionate. Non cercare oltre Odoris, una sostanza che può essere utilizzata per distrarre temporaneamente sciami di topi della peste che ti sbarrano la strada. Ho finito per usarlo solo una o due volte nel mio playthrough, facendolo sembrare più un non sequitur meccanico che uno strumento integrale.

Immagine: Asobo Studio/Focus Entertainment

Anche il controllo di Hugo sulle vaste fasce di topi sembra in qualche modo irrilevante, poiché può essere utilizzato solo una manciata di volte durante l’intero gioco in modo efficace. Anche l’aggiornamento delle abilità e delle armi di Amicia non sembra necessario a difficoltà inferiori, il che è ottimo per coloro che cercano di entrare nel gioco esclusivamente per la sua narrativa. Ma coloro che cercano una sfida vorranno saltare subito alle difficoltà più alte, dal momento che dovrai pianificare risorse e potenziamenti per evitare la morte certa per mano dell’Inquisizione.

Detto ciò, Requiem fa un ottimo lavoro introducendo personaggi secondari che assistono temporaneamente Hugo e Amicia nel loro viaggio per trovare una cura per la Macula. Questi compagni effimeri si sentono tanto più significativi per il modo in cui sono schierati al servizio della storia: Arnaud può fare rapidamente il lavoro ravvicinato di tutti i templari che incrociano il tuo cammino, ma è anche cruciale per una trama importante che si inserisce ulteriormente nel gioco . Considerando che Sophia può distrarre le guardie accendendo macchie di erba alta in fiamme, ma è anche parte integrante mentre Amicia e Hugo approfondiscono i misteri dell’isola. Lungi dall’essere semplici deviazioni in marcia verso RequiemNel finale, questi viaggiatori sono punti cruciali tra la trama e il funzionamento interno del gameplay.

Una storia di peste: Requiem è un ottimo esempio di ciò che uno studio AA, con sufficiente fiducia e risorse, può realizzare. È un’esperienza concisa che non mi ha fatto perdere tempo, ma ha anche scalfito un prurito che non sapevo nemmeno di avere: un titolo stealth ben congegnato con elementi di folk horror che desideravo ardentemente da quando Sirena: Maledizione del Sangue‘s uscita nel 2008. Con una sceneggiatura emotivamente risonante e un flusso esperto tra stealth, horror ed esplorazione, Una storia di peste: Requiem sembra il seguito Innocenza merita.

Una storia di peste: Requiem uscirà il 18 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 5, PC Windows e Xbox Series X tramite Game Pass. Il gioco è stato recensito su PC utilizzando un codice di download pre-rilascio fornito da Focus Entertainment.





