A Gotham Knights mancano 60 FPS Performance Mode su console: il ragionamento degli sviluppatori delude i fan

Fleur “Flaoua” Marty, produttore esecutivo di Gotham Knights, ha condiviso alcune brutte notizie con i fan sul gioco. Marty ha confermato che non ci sarà una modalità 60 Frames-Per-Second Performance (FPS) per il gioco su console. Gotham Knights rimarrà a soli 30 FPS al lancio su console. Il ragionamento di Marty recita: “a causa dei tipi di funzionalità che abbiamo nel nostro gioco, come fornire un’esperienza cooperativa completamente svincolata nel nostro mondo aperto altamente dettagliato, non è così semplice come abbassare la risoluzione e ottenere un FPS più elevato”.

Le notizie sugli FPS inferiori hanno deluso i fan, soprattutto perché molti interpretano la risposta di Marty come un discorso di pubbliche relazioni. Molti commenti su Twitter e Reddit hanno risposto al ragionamento di Marty, criticando la decisione di WB di lanciare il gioco senza una modalità dedicata a 60 FPS per console. Molti giocatori hanno sottolineato che sono stati rilasciati molti giochi su console che offrono modalità prestazioni a 60 FPS e altri hanno sollevato la grande differenza tra giocare a 30 FPS e giocare a 60 FPS.

Imparentato: Gotham Knights avrà una modalità per quattro giocatori, ma non per il gioco principale