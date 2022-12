A che ora iniziano i Game Awards 2022? UK GMT, PDT, EST, perdite e come guardare

La data e l’ora di uscita per l’inizio dei Game Awards 2022 sono quasi qui per PDT, EST e UK GMT, e i fan dovrebbero sapere come guardare l’evento dal vivo per il quale ci sono alcune fughe di notizie davvero entusiasmanti online.

Ovviamente, oltre alle entusiasmanti rivelazioni e annunci, i premi del gioco riveleranno anche il gioco dell’anno di quest’anno e i campioni per una serie di altre categorie. I candidati includono Elden Ring e God of War Ragnarok per GOTY, così come l’adorabile Stray, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3 e lo stupendo A Plague Tale Requiem.

Non vediamo l’ora di vedere chi sarà incoronato GOTY, ma siamo molto più entusiasti di vedere una serie di nuovi titoli rivelati e mostrati.

Quando iniziano i Game Awards 2022?

La data di uscita e l’ora di inizio dei Game Awards 2022 sono le 16:30 PDT e le 19:30 EST dell’8 dicembre, nonché le 00:30 GMT per il Regno Unito del 9 dicembre.

Tutti gli orari e la data di cui sopra sono stati confermati dall’account Twitter ufficiale dell’evento. Naturalmente, le ore sopra indicate segnano l’inizio di un pre-spettacolo di 30 minuti, quindi vorrai sintonizzarti mezz’ora dopo se desideri solo vedere l’evento.

Come guardare i Game Awards 2022

Potrai guardarlo in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’evento o su Twitch.

Se lo guardi su Twitch per 60 minuti, sarai ricompensato con i seguenti premi:

Ragazzi autunnali: Un costume Fall Guys basato su una collaborazione non annunciata con un importante franchise di giochi!

Un costume Fall Guys basato su una collaborazione non annunciata con un importante franchise di giochi! Eredità canaglia: Ottieni un codice voucher per il gioco completo completo, gratuitamente dall’Epic Games Store.

Ottieni un codice voucher per il gioco completo completo, gratuitamente dall’Epic Games Store. Warframe: Ottieni la Syandana Lucra e un Affinity Booster di 3 giorni

Ottieni la Syandana Lucra e un Affinity Booster di 3 giorni Tra di noi: L’hai chiesto: il ritorno della maschera di Geoff Keighley Among Us solo per una notte!

L’hai chiesto: il ritorno della maschera di Geoff Keighley Among Us solo per una notte! SIFU: Un codice per l’aggiornamento all’edizione deluxe del gioco su Epic Game Store (richiede la proprietà completa del gioco)

Un codice per l’aggiornamento all’edizione deluxe del gioco su Epic Game Store (richiede la proprietà completa del gioco) Culto dell’Agnello: 3 Moduli follower per emoticon Twitch

I fan possono votare per il gioco dell’anno, ma dovresti sapere che il vincitore è alla fine, e sfortunatamente, determinato da una giuria di giornalisti di testate come IGN, Gamespot, Polygon, PC Gamer ecc.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro Promemoria: se non hai già votato (o desideri modificare i tuoi voti), puoi ancora votare in tutte le categorie fino a questo mercoledì alle 18:00 PT.https://t.co/ExP93r9Pcq — The Game Awards (@thegameawards) 4 dicembre 2022

Perdite eccitanti

Le potenziali perdite per i Game Awards 2022 includono la rivelazione dei personaggi di Tekken 8.

Secondo Comicbook, è possibile che Yoshitmitsu ritorni grazie a una clip mostrata su Twitter da NHK_PR. Inoltre, si pensa che tornerà anche Alex, il dinosauro pugile.

Oltre ai personaggi di Tekken 8, Insider Gaming ha anche fatto trapelare che Star Wars Jedi Survivor riceverà un nuovo trailer e che i preordini andranno in diretta con una data di uscita confermata. Si suggerisce che il gioco arriverà prima della fine di marzo 2023.

Oltre a Star Wars e Tekken, anche Diablo 4 dovrebbe avere una data di uscita rivelata con i preordini in corso. E la data di uscita di Diablo 4 potrebbe essere già trapelata il 5 giugno 2023.

Oltre a tutto quanto sopra, si dice anche che un remake di Metal Gear Solid arriverà esclusivamente su PS5. Purtroppo, non si fa menzione della sua apparizione ai Game Awards di quest’anno, ma molti fan di Solid Snake terranno le dita incrociate.

Queste sono le uniche due perdite significative fino ad ora. Si ipotizza anche che potremmo vedere Death Stranding 2 grazie a potenziali anticipazioni di Hideo Kojima. Tuttavia, se non Death Stranding 2, forse il progetto horror di Kojima con nome in codice Project Overdose.

Dovremmo vedere Dragon Age 4 visto che EA ha rilasciato un nuovo filmato, ma Mass Effect 4 sembra altamente improbabile. Fortunatamente, dobbiamo solo aspettare ancora qualche giorno per vedere se succede qualcosa di tutto ciò.

