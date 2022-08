A che ora esce il nuovo aggiornamento di Warzone? Tabella di marcia della stagione 5

La data e l’ora di rilascio dell’aggiornamento della stagione 5 di Call of Duty Warzone di questa settimana sono state confermate e i fan non devono aspettare molto prima di esplorare tutti i contenuti più recenti.

Agosto ha già caratterizzato diversi eventi, tra cui l’introduzione di Titanium Trials nella Caldera Map, oltre a nuove skin e cosmetici che possono essere utilizzati nelle modalità Vanguard e Battle Royale.

Ma mentre questo ha tenuto occupati i fan, la base di fan di COD sta anticipando con impazienza la data di uscita per Call of Duty Warzone Stagione 5 e tutto ciò che ne deriverà.

La data e l’ora di rilascio ufficiali per l’uscita dell’aggiornamento della Stagione 5 di Warzone sono fissate per le 9:00 PT / 12:00 ET / 17:00 BST di mercoledì 24 agosto 2022.

Il programma ufficiale conferma che la quinta stagione, l’ultima stagione di contenuti per Vanguard, sarà pubblicata il 24 agosto, dopo un aggiornamento di Vanguard alle 9:00 PT del 23 agosto e un aggiornamento di Warzone alle 9:00 PT del 24 agosto.

E mentre Vanguard sarà già stato aggiornato prima di Warzone, entrambi i set di giocatori dovranno attendere fino al 24 agosto per sbloccare tutti i nuovi contenuti pianificati per la stagione 5.

Per quanto riguarda ciò che sta arrivando nel battle royale free-to-play, ecco una carrellata di tutto ciò che è stato condiviso come parte della tabella di marcia della stagione 5 per Call of Duty Warzone:

Attività vulcanica alla Caldera. Al Picco si sta verificando un’attività sismica minacciosa. Evita la lava che scorre ai tuoi piedi e osserva le rocce fuse che salgono alle stelle e tornano a terra.

Nuovo Gulag Caldera, Cambiamenti di illuminazione. Torna in partita con il nuovo Gulag a tema vulcanico ispirato a un vecchio favorito. Inoltre, sperimenta nuovi cieli e aggiornamenti di illuminazione attraverso Caldera e Rebirth Island.

Nuovi strumenti e opportunità. Attiva la Doomsday Station e difendi la tua posizione per guadagnare una ricompensa cosmetica unica insieme a potenti oggetti di gioco. Migliora il tuo gioco con l’UAV Supply Box, Personal Supply Box e Rage Serum.

Difendere o Sabotare Caldera. Gareggia nella modalità a tempo limitato, Operazione: Ultima chiamata, ispirata a Cerca e distruggi, con risultati diversi in base ai risultati della partita. Scegli da che parte stare nell’evento della community Eroi contro cattivi e guadagna ricompense partecipando.

Tre nuove armi:

EX1 (Lancio) – Questo prototipo di fucile a energia lascia alle spalle la balistica tradizionale a favore di un sistema di batterie personalizzabile utilizzato per alimentare i suoi attacchi. Efficace a lungo raggio, l’arma richiede un periodo di raffreddamento dopo aver esaurito la sua capacità di carica.

RA 225 (Lancio) – Questo leggero SMG vanta una velocità di fuoco rapida e una maneggevolezza rapida, perfetta per distruggere i nemici in battaglie a corto raggio, se riesci a gestire il suo calcio verso l’alto.

Revolver Valois (Launch Window) – Quest’arma rara è il sogno di un cattivo, in grado di ottenere eliminazioni in mischia con un colpo e allo stesso tempo tenere sei colpi nella camera per una maggiore versatilità. Il suo danno non è notevole, ma farà il lavoro contro un avversario in fuga o danneggiato.

