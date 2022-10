A che ora chiude Overwatch 1? Quando e perché i server OW1 si stanno chiudendo

La data di uscita per quando Overwatch 2 uscirà tra un paio di giorni e Blizzard ha annunciato ufficialmente la data e l’ora di fine per quando OW1 i server si stanno chiudendo definitivamente.

Blizzard è tanto atteso OW2 è molto eccitante per i fan affermati e per i nuovi arrivati. È gratuito per i fan originali e per i nuovi arrivati, ma c’è una tariffa per i pass battaglia premium e tutti dovranno pagare per la modalità storia quando alla fine arriverà nel 2023.

Mentre il prossimo sequel sembra fantastico, la sfortunata notizia è che sta sostituendo completamente l’esperienza originale di cui i fan si sono innamorati.

Quando si spegne Overwatch 1?

La data e l’ora di fine ufficiali per quando Sorvegliare 1 la chiusura dei server è prevista alle 09:00 PT, alle 12:00 ET e alle 17:00 BST del 3 ottobre.

La data e gli orari sopra indicati sono forniti dal post sul blog “Preparazione per il lancio” di Blizzard. Come notato dallo sviluppatore e dall’editore, questa è un’approssimazione, quindi c’è una leggera possibilità che si possa verificare un ritardo.

Una volta che i server sono inattivi, la manutenzione avverrà per 27 ore. E, una volta terminata questa manutenzione, i giocatori che hanno precaricato il sequel potranno iniziare a giocare.

Un AMA con gli sviluppatori su Reddit ha anche confermato che l’esperienza originale sarà completamente sostituita una volta che il sequel entrerà in accesso anticipato. I progressi del giocatore, i cosmetici e altri aspetti dovrebbero essere trasferiti.

Perché i server di Overwatch 1 si stanno spegnendo?

Sorvegliare 1 i server si stanno spegnendo a causa della parte PvP di OW2 sta sostituendo completamente il gioco originale.

Ciò ha portato ad alcuni reclami sui forum. Una delle più grandi lamentele è quella OW2 è un gioco diverso da OW1 dato che è 5v5 invece di 6v6.

Inoltre, alcuni fan si lamentano su Reddit che costringe tutti a utilizzare il sistema Battle Pass che, sebbene gratuito, avrà opzioni Premium.

Alcuni vorrebbero che i server originali rimanessero attivi, ma ciò dividerebbe solo la base di giocatori e comporterebbe tempi di coda più lunghi per entrambe le esperienze. Inoltre, la sostituzione del gioco originale significa che Blizzard dovrà fornire solo patch e server per un’esperienza multiplayer anziché due.

La data di uscita per quando Overwatch 2 uscirà il 4 ottobre.

Ciò è confermato sul sito Web di Blizzard. Sebbene sia un peccato che l’esperienza originale venga completamente sostituita, una buona notizia è che il multiplayer PvP del sequel sarà gratuito per tutti.

Anche se sarà gratuito, puoi acquistare un Watchpoint Pack per £ 34,99 per ottenere i seguenti oggetti:

Pass battaglia premium stagione 1

Due (2) skin leggendarie Space Raider Hero

2.000 valuta virtuale (stagione 1 – 3 pass battaglia premium saranno disponibili per 1000 valuta virtuale ciascuno)

