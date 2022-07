50 milioni di giocatori hanno provato Fall Guys da quando il gioco è diventato gratuito

Mediatonic ha annunciato che Fall Guys: Ultimate Knockout ha raggiunto un obiettivo davvero impressionante. Il 21 giugno, il gioco è diventato “Free for All” e ha ricominciato con una nuova stagione 1. Fall Guys è ora free-to-play su tutte le piattaforme, inclusi console e PC, e supporta il crossplay completo e la progressione incrociata. Entro due settimane da questo aggiornamento, Fall Guys ha raggiunto 50 milioni di giocatori.

Mediatonic ha condiviso il traguardo su Twitter, mostrando un’immagine della Terra composta da diversi fagioli. Fall Guys non è stato così popolare da quando è stato lanciato per la prima volta nell’agosto 2020. Il gioco è stato lanciato all’inizio durante la pandemia globale in corso ed è diventato uno dei preferiti dai giocatori per giocare con i loro amici online. Il gioco si è esaurito nel corso dei prossimi due anni, ma la nuova stagione Free for All ha portato un rinnovato interesse al gioco.

Siamo assolutamente increduli… 50 milioni di giocatori in 2 settimane!!! INCREDIBILE GRAZIE A TUTTI! 🌍️ pic.twitter.com/YU7aNzUBOT — Ragazzi autunnali… GRATIS PER TUTTI! 👑 (@FallGuysGame) 6 luglio 2022

Da quando è diventato free-to-play, Fall Guys ha sofferto di numerosi problemi e arresti anomali del server. Questi problemi spesso derivano dal fatto che i server vengono sopraffatti dall’improvviso afflusso di nuovi giocatori. Con oltre 50 milioni di giocatori che hanno provato il gioco nelle ultime due settimane, i problemi del server ora sono più evidenti. Cinquanta milioni è una quantità impressionante di giocatori, ed è qualcosa che anche i giochi tripla A e ad alto budget possono solo sognare di ottenere anni dopo il lancio.

Fall Guys è un gioco di società online multiplayer in cui i giocatori controllano il proprio personaggio personalizzato simile a un fagiolo. I giocatori devono attraversare un percorso ad ostacoli o giocare in un’altra competizione, con gli ultimi giocatori che raggiungono l’obiettivo o i marcatori più bassi vengono eliminati dalla competizione. Lo scopo principale del gioco è quello di essere l’ultimo fagiolo o squadra di fagioli in piedi dopo essere sopravvissuto a più fasi e aver raggiunto la corona vincente. Il gioco ha fatto più promozioni incrociate, inclusa una con Halo. Il gioco è stato rilasciato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ed Epic Game Store.