5 strategie attuabili per spendere consapevolmente e risparmiare di più

Hai difficoltà con gli acquisti impulsivi, combattendo costantemente contro l’impulso di usare la tua carta di credito per concederti il ​​lusso di Home Depot o il tuo marchio preferito? O forse ti ritrovi spesso a corto di contanti e alla ricerca di prestiti a causa della tua mancanza di risparmi? Non sei solo, perché la cultura moderna della gratificazione istantanea fa fatica a tutti ad adottare schemi di spesa consapevoli.

Pubblicità digitali coinvolgenti, campagne sui social media e siti di e-commerce di facile utilizzo ci spingono a spendere più di quanto guadagniamo. Molti di noi associano la qualità della vita alla quantità di denaro che possiamo spendere per le cose che amiamo. La spesa non determina la qualità della vita di una persona, ma il denaro può migliorare il nostro stile di vita in più di un modo, in particolare se risparmiamo di più e spendiamo di meno.

iframe{position:fixed;top:130px;height:100%;transform:translateX(-50%);margin-left:0!important}.ad-label{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font -size:.875rem;colore:#8d969e;text-align:center;padding:1rem 1rem 0 1rem} ]]>

Continua a leggere per esplorare strategie attuabili che ti aiuteranno a spendere consapevolmente e a far crescere un gruzzolo considerevole per il futuro.

1. Crea un budget dettagliato

Inizia ogni mese con un budget dettagliato che delinea tutte le tue spese maggiori e minori e metti da parte almeno il 30% delle tue entrate per il risparmio. Mettere da parte un determinato importo all’inizio del mese o non appena si riceve la busta paga è più pratico che aspettare per coprire tutte le spese e le indulgenze.

Il tuo budget dovrebbe includere tutte le tue spese mensili, mettendo da parte somme specifiche per utenze, generi alimentari, intrattenimento, vendita al dettaglio, salute e altri costi. Il budget ti renderà consapevole delle aree in cui stai spendendo troppo e ti aiuterà a sviluppare una relazione sana e consapevole con il denaro.

Puoi rivedere il tuo budget e i modelli di spesa ogni mese per fissare obiettivi realistici e misurare i tuoi progressi.

2. Passa ai pasti cucinati in casa

Le persone che in genere mangiano fuori al ristorante e ordinano pasti da asporto finiscono per spendere molto di più degli individui e delle famiglie che preparano pasti fatti in casa. L’importo che spendi per un pasto in un ristorante raffinato coprirà il costo dei prodotti freschi e dei generi alimentari che puoi consumare in un’intera settimana.

Supponiamo che non ti piaccia cucinare e che non possa preparare nient’altro che una frittata e una tazza di caffè. In tal caso, considera di investire in elettrodomestici intelligenti, come padelle, friggitrici ad aria, pentole a pressione, ecc., per rispolverare le tue abilità. Questi elettrodomestici intelligenti faranno la maggior parte della cottura, mentre puoi esplorare miscele di spezie, erbe aromatiche e condimenti per migliorare il gusto e il profilo aromatico.

Se in genere spendi troppo a causa delle cene settimanali o quindicinali con i tuoi amici, considera di organizzare potluck e feste in stile piatto invece di uscire.

3. Limita le tue indulgenze o trova alternative convenienti

Tutti abbiamo piaceri colpevoli che ci tentano con il richiamo innegabile dell’indulgenza, costringendoci a spendere più di quanto possiamo permetterci. Per alcuni, queste indulgenze ruotano attorno all’abbigliamento, agli accessori di lusso e alla cucina raffinata, mentre altri ne spendono migliaia per visitare casinò di livello mondiale e partecipare a eventi di alto profilo sul tappeto rosso.

Se queste indulgenze ti costringono a spendere in modo incontrollabile senza contribuire alla tua vita in modo costruttivo, è tempo di fare un passo indietro e riconsiderare le tue scelte. Puoi limitare le tue indulgenze o trovare alternative convenienti per godertele?

Trovare alternative convenienti è una strategia più efficiente per evitare di negare a te stesso attività che aggiungono piacere alla tua vita. Ad esempio, cerca saldi stagionali, buoni sconto e buoni invece di spendere soldi in articoli di design di lusso di fascia alta. Allo stesso modo, considera di giocare alle tue slot 777 preferite in un casinò online invece di pagare enormi somme in un casinò di lusso.

4. Programma un giorno senza spendere una settimana

I giorni senza spese sono un’eccellente strategia per sviluppare una mentalità sana verso la spesa e il risparmio. Questo esercizio ti insegnerà che la tua capacità di spesa non determina la qualità della tua vita e che puoi divertirti senza spendere soldi.

All’inizio può sembrare travolgente, in particolare se inizi la giornata con un bagel e un caffè. Ma una volta che allineerai i tuoi pensieri con lo spirito di non spendere, ti ritroverai ad aprirti alla positività di questa idea. Per un giorno, non spenderai un centesimo per niente.

Questa impresa richiede l’imballaggio di un pranzo fatto in casa e un caffè e la pianificazione di attività che non comportano denaro. Puoi goderti un bel picnic in riva al lago o pianificare un’escursione per esplorare i vicini sentieri naturali. Se la tua giornata senza spese si scontra con una giornata lavorativa, puoi passare il tuo tempo libero a scrivere un diario invece di unirti ai tuoi colleghi in un ristorante alla moda per pranzo.

5. Pensa prima di acquistare

Le persone che lottano con gli acquisti impulsivi e fanno acquisti casuali online dovrebbero riflettere a fondo su ogni acquisto che fanno. Ti consigliamo di utilizzare un diario per registrare tutti i tuoi acquisti e tracciare un breve elenco di pro e contro prima di ogni investimento.

Puoi fare questo esercizio mentalmente o usare il tuo diario: l’obiettivo è essere consapevoli di ogni dollaro speso. Ancora più importante, questo esercizio ti aiuterà a evitare oggetti che non aggiungono valore alla tua vita o alla tua casa.

Pensieri finali

Riconfigurare la tua relazione con il denaro è importante per sviluppare modelli di spesa consapevoli e consapevoli. Ricorda a te stesso che i tuoi sudati soldi ti serviranno meglio se sono in banca invece che nel tuo guardaroba o negli armadietti della cucina.

Visualizza il tuo futuro te stesso acquistando un’auto o versando un forte acconto per una casa dopo aver coltivato un considerevole gruzzolo di risparmi. Queste visualizzazioni ti aiuteranno a rimanere impegnato nei tuoi obiettivi finanziari.