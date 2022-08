20 Vinci la sfida in Clash Royale: i migliori mazzi CRL da provare

La Sfida da 20 vittorie in Clash Royale è tornata e i giocatori hanno una breve finestra per provare i loro migliori mazzi CRL.

Completare l’evento di ritorno seguendo le sue regole è visto come una delle sfide più difficili del gioco, con l’ulteriore incentivo delle migliori ricompense da sbloccare e il percorso ufficiale per le finali mondiali CRL.

Battere la Sfida 20 vittorie in Clash Royale significa vincere 20 partite con meno di tre sconfitte. E questo significa che avrai bisogno di un top deck per avere anche una minima possibilità di farcela.

I migliori mazzi per la sfida CRL da 20 vittorie in Clash Royale

Come accennato in precedenza, per battere la Clash Royale 20 Win Challenge, dovrai farlo senza perdere tre partite. Il nuovo evento CRL è iniziato oggi e dovrebbe concludersi l’11 agosto alle 8:00 UTC. Ciò offre ai giocatori un totale di cinque giorni per provare a completare la sfida e ottenere alcuni fantastici premi.

Le regole per il nuovo evento CRL sono le seguenti:

Accedi utilizzando la scheda Eventi: ogni giocatore ha tre ingressi gratuiti, con tre sconfitte che ti eliminano dall’evento. È possibile rientrare utilizzando 10 gemme e i giocatori del Pass Royale ottengono ingressi gratuiti illimitati alla Sfida da 20 vittorie. I progressi della sfida si azzereranno ad ogni nuova voce (0 vittorie/0 sconfitte).

Le ricompense attualmente includono un forziere epico, un forziere leggendario, fino a 215.000 oro e la possibilità di registrarsi per la prossima fase della Clash Royale League tramite l’Hub del torneo.

E di seguito, puoi trovare alcuni dei migliori mazzi attualmente condivisi dai migliori giocatori e creatori di contenuti di Clash Royale:

API reale

Frecce – Elisir 3

Palla di fuoco – Elisir 4

Cimitero – Elisir 5

Drago Infernale – Elisir 4

Re scheletro – Elisir 4

Lapide – Elisir 3

Valchiria – Elisir 4

Zappies – Elisir 4

Maestro Diddy Sans

Regina degli arcieri – Elisir 5

Scheletro gigante – Elisir 6

Trapano Goblin – Elisir 4

Il registro – Elisir 2

Palla di fuoco – Elisir 4

Spirito del fuoco – Elisir 1

Scheletri – Elisir 1

Cannone – Elisir 3

Scontro con SHANE

Mega Cavaliere – Elisir 7

Fulmine – Elisir 6

Regina degli arcieri – Elisir 5

Ram Rider – Elisir 5

Fantasma reale – Elisir 3

Bandito – Elisir 3

Palla di neve gigante – Elisir 2

Spirito Elettro – Elisir 1

Maggiori informazioni sulla Clash Royale League e su cosa aspettarsi dall’aspetto eSports del gioco saranno condivise nelle prossime settimane dopo il completamento dell’ultimo evento e della Clash Royale Challenge.

