10 film da non perdere come Stand by Me!

Se ti è piaciuto il classico della maturità Stammi vicinodovresti vedere questi film comparabili per più della stessa appassionata esperienza.

Un breve assaggio di Stand By Me-

Nella storia del cinema, Stand by Me è diverse cose. Dimostra che chiunque stereotipi Stephen King come un puro romanziere horror non ha letto abbastanza del suo lavoro, poiché questo film era basato su una narrazione adattata dal suo libro, Different Seasons, lo stesso libro che ci ha dato Redenzione di Shawshank. È anche uno dei grandi esempi di una narrativa di formazione per bambini.

Stand by Me, pubblicato nel 1986, è interpretato da Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman e Jerry O’Connell come quattro amici che un giorno decisero di fare un giro lungo i binari del treno per indagare su un cadavere di cui avevano sentito parlare. Quello che ne è seguito è stato uno dei migliori film di formazione degli anni ’80, e uno che si erge al di sopra della maggior parte dei successivi. Di seguito sono riportati i film di seguito-

1. L’arena (1993)

The Sandlot, pubblicato sette anni dopo, è stato un altro racconto di formazione che è durato nel tempo. I giovani in questo film erano adolescenti e pre-adolescenti a cui piaceva il baseball e lo giocavano sulla sabbia. Erano disadattati e perdenti che sono cresciuti insieme per diventare migliori di quanto non fossero separati.

È stata una fantastica narrativa motivante che ha dimostrato come i giovani che hanno lavorato insieme potrebbero competere con i più grandi se si fidassero semplicemente l’uno dell’altro.

2. Di tanto in tanto (1995)

Di tanto in tantoche era rilasciato nel 1995è essenzialmente a versione femminile di Stand by Me. Utilizzando un meccanismo di inquadratura simile a Stand by Me, il film segue quattro donne mentre ricordano l’estate trascorsa insieme nel 1970.

Rosie O’Donnell, Demi Moore, Melanie Griffith e Rita Wilson si riuniscono e condividono i ricordi dell’estate (con Christina Ricci e Thora Birch come i due nomi principali) quando hanno scoperto la libertà.

3.I Goonies (1985)

I Goonies, diretto da Richard Donner e uscito l’anno prima di Stand by Me, presentava un’idea simile. Ha riunito un gruppo di bambini emarginati e li ha inviati in un viaggio in cui hanno acquisito forza d’animo e resistenza di fronte alle avversità. C’era anche un membro del cast paragonabile, Corey Feldman.

In uno scenario, i bambini stavano seguendo una mappa dei pirati quando si sono imbattuti in una vera nave del tesoro, così come in alcuni criminali che hanno cercato di rubargliela.

4. I ragazzi perduti (1987)

Mentre Stand by Me era un romanzo non horror di Stephen King, un altro film è stato presentato per la prima volta nello stesso periodo che era pieno di orrore e includeva anche alcuni degli stessi interpreti di Stand by Me. Lost Boys, pur non essendo basato su una storia di Stephen King, deve molto al maestro dell’horror.

Leggi anche: per altre commedie di Crazy Buddy, dai un’occhiata a questi film come “Fratellastri”!

Sia Corey Feldman che Keifer Sutherland riprendono i loro ruoli da Stand by Me in Lost Boys, quello di cacciatore di vampiri adolescente e il secondo di capo di un branco di vampiri. Il film è interpretato da Corey Haim nei panni di un nuovo ragazzo in città il cui fratello viene sedotto da un vampiro e trasformato, così come la sua ricerca per sopravvivere.

5. I re dell’estate (2013)

The Kings of Summer, un grande successo del festival cinematografico nel 2013, è diventato il miglior film di formazione dell’anno. Joe, un giovane stufo delle regole di suo padre, è scappato nel bosco con il suo migliore amico, Patrick.

Ai due si unisce uno strano bambino di nome Biaggio, ei tre decidono di costruirsi una casa nel bosco per vivere lontano dai regolamenti dei genitori. Tuttavia, il fardello di vivere da soli li appesantisce rapidamente e li mette l’uno contro l’altro.

6. Gli estranei (1983)

The Outsiders è un film d’epoca diretto da Francis Ford Coppola basato sul famoso romanzo di SE Hinton. Il film è ambientato nella Tulsa degli anni ’60, ei giovani che vivono lì sono divisi in due bande: i ricchi Socs e gli untori a basso reddito.

Tom Cruise, Matt Dillon, C. Thomas Howell, Patrick Swayze, Ralph Macchio, Emilio Estevez, Rob Lowe e Diane Lane hanno avuto tutte le prime parti.

7. L’attimo fuggente (1989)

L’attimo fuggente, uscito nel 1989, sposta la fascia d’età di alcuni anni perché si tratta di ragazzi più grandi che frequentano una scuola di preparazione esclusiva. La maggior parte dei bambini è insoddisfatta delle aspettative dei genitori e delle regole e dei regolamenti della scuola.

Leggi anche – Elenco del cast di Dark Season 3 – Lascia che ti parli di loro!

Cominciano a uscire dai loro gusci quando un nuovo insegnante di inglese, interpretato da Robin Williams in un ruolo drammatico che definisce la loro carriera, mostra loro la gioia della poesia. Tuttavia, questa è una tragedia poiché questo metodo di insegnamento non è mai approvato dalla scuola e la morte di uno degli studenti fa crollare l’intero sistema intorno a loro.

8. Il club della colazione (1985)

Stand by Me è una scelta fantastica per i film di formazione che hanno definito una generazione, ma The Breakfast Club è il film che si trova praticamente in cima a qualsiasi lista.

Il film è interpretato da Molly Ringwald, Judd Nelson, Michael C. Hall, Ally Sheedy ed Emilio Estevez nei panni di cinque adolescenti detenuti dopo la scuola. Hanno incarnato ogni tipo di personaggio del liceo e hanno elevato il film allo status di classico immediato mentre si univano e dimostravano che dopo tutto non erano poi così diversi.

9. It (2017)

Mentre Stand by Me di Stephen King era un racconto di formazione, non era il suo unico, e non era nemmeno il suo più grande. Esso, uno dei maggiori film epici dell’orrore di King, è stato adattato due volte. Il film originale era un cult con Tim Curry nei panni di Pennywise the Clown.

Una resa migliore, tuttavia, è arrivata tre decenni dopo con il film del 2017, incentrato completamente sulla ricerca dei bambini per fermare il mostro pagliaccio. Il sequel si concentrava su di loro da adulti, ma mancava qualcosa perché la prima versione con i bambini era quasi perfetta.

10. Super8 (2011)

JJ Abrams ha pubblicato un film a sorpresa nel 2011 senza pubblicità e senza capire di cosa si trattasse. Questo film in Super 8 parlava di un gruppo di giovani che volevano realizzare un film per studenti usando la loro cinepresa Super 8.

Leggi anche: Vikrant Rona Data di uscita: Kichcha Sudeep sta finalmente arrivando con un altro film epico pieno di azione e fantasia che incontra molta avventura!

Tuttavia, quando registrano una collisione di un treno che rilascia una creatura extraterrestre in città, questi ragazzi sono costretti a fuggire per salvarsi la vita mentre riprendono l’intero viaggio. Il film è interpretato da una giovane Elle Fanning e Joel Courtney.

Spero ti piaccia e guardi i film nel tuo tempo libero!

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e visita- Honknews.