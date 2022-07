Zack Snyder è andato oltre la testa di WB per Martian Manhunter di Snyder Cut

tramite Warner Bros.

di Zack Snyder Lega della Giustizia ottiene la tanto attesa uscita digitale oggi, e qualcuno in alto alla Warner Bros. chiaramente non è felice che continui a essere un successo. Un “rapporto riservato” è trapelato dallo studio e sintetizzato in un articolo in Rolling Stoneche soprannomina Snyder come “Lex Luthor” e sostiene che la massiccia campagna online per far uscire il film è stata guidata da robot piuttosto che da umani.

Un’accusa che fa alzare le sopracciglia riguarda l’inclusione del classico eroe DC Martian Manhunter. Snyder aveva sempre inteso che il tenente di Harry Lennix, Calvin Swanwick, fosse un Martian Manhunter sotto mentite spoglie, aggiungendo in Easter Eggs che alludevano alle sue origini aliene fin dal Uomo d’acciaio. In Snyder Cut, ha finalmente avuto modo di ripagarlo in una scena in ritardo che mostra J’onn J’onzz che si rivela al Bruce Wayne di Ben Affleck.

Il Rolling Stone l’articolo afferma che il presidente della DC Films Walter Hamada e il CEO della Warner Bros. Ann Sarnoff erano irremovibili sul fatto che questa scena dovesse essere tagliata e che, in risposta, Snyder ha minacciato di “eliminare altri filmati se non avesse ottenuto ciò che voleva”. Snyder nega che l’avrebbe mai fatto, aggiungendo che anche se avesse voluto, non sarebbe stato in grado di farlo.

Snyder ha quindi esaminato le teste di Hamada e Sarnoff e ha presentato il suo caso al loro capo, il CEO di WarnerMedia Jason Kilar. Kilar sembra non solo aver annullato i dirigenti della Warner Bros., ma ha anche concesso a Snyder 13 milioni di dollari in costi di produzione per completare il film. Un insider anonimo si lamenta che non era giusto che “un taglio da regista di un film che ha già perso centinaia di milioni” ricevesse più soldi mentre le persone stavano perdendo il lavoro in studio, ma come sottolinea Snyder:

“Lo studio non avrebbe mai rilasciato la mia versione di Lega della Giustizia a meno che non avesse un senso finanziario/commerciale per loro.

Come quello di Zack Snyder Lega della Giustizia è stato un grande successo, vedendo impressionanti cifre di visualizzazione a lungo termine e aumentando gli abbonamenti a HBO Max, sembra che Kilar avesse ragione a scommettere su Snyder.