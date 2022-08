‘White Noise’ riceve una standing ovation di tre minuti alla Mostra del Cinema di Venezia

Immagine tramite Netflix.

Il film diretto da Noah Baumbach Rumore bianco sta lasciando il segno non solo diventando il primo film Netflix ad aprire la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ma ricevendo una standing ovation di tre minuti alla sua proiezione iniziale.

Il film di Baumbach, che è un adattamento dell’omonimo romanzo postmoderno di Don DeLillo, sta ricevendo una calda accoglienza critica in generale e un applauso particolarmente acuto per la star Adam Driver, secondo Il giornalista di Hollywood.

Driver interpreta Jack Gladney nel film, un professore di “studi hitleriani”, nella commedia drammatica cupamente satirica con sfumature apocalittiche. La storia è incentrata sulla vita di Jack e sulla famiglia mescolata con gli alti e bassi della mondanità quotidiana, nonché alle prese con un minaccioso attacco di inquinamento che improvvisamente brucia il cielo.

È ancora all’inizio in termini di risposta critica al film, ma finora sembra essere positivo. Con otto recensioni attualmente registrate Rumore bianco sul sito di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha attualmente un punteggio critico del 75% al ​​momento della stampa (più recensioni stanno sicuramente invadendo mentre parliamo).

Driver anche trasformato fisicamente per il film. Non solo indossa un copricapo specializzato per trasmettere un’attaccatura dei capelli sfuggente, ma secondo quanto riferito Driver ha anche messo su abbastanza peso per il ruolo che una protesi allo stomaco che avevano come backup è rimasta inutilizzata.

Il film è interpretato anche da Greta Gerwig, che ha recitato in molti dei film di Baumbach, nel ruolo della moglie di Jack, Babette. Gerwig è anche il partner nella vita reale di Baumbach, con i due che spesso scrivono insieme sceneggiature e condividono un figlio. Quando Baumbach decise nei primi giorni della pandemia di coronavirus di rileggere Rumore bianco, originariamente pubblicato nel 1985, Gerwig decise di rileggerlo anche lui.

Non solo Baumbach ha indicato il Rumore bianco romanzo sembrava più fresco che mai, ma Gerwig ha detto che irradiava anche una “qualità performativa” che rendeva materiale attraente dal punto di vista della recitazione, ha riferito l’Associated Press (tramite Il Washington Post).

“Ti fa venire voglia, mentre lo leggi, di alzare lo sguardo e dire ‘ascolta questo.’ Aveva una qualità performativa. Sembrava essere emozionante e intellettualmente eccitante”, ha detto Gerwig a un evento stampa per il film a Venezia.

Rumore bianco arriva nelle sale il 25 novembre e arriva sul servizio di streaming Netflix il 30 dicembre.