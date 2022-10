‘Werewolf by Night’ spaventa un importante legame multiversale mentre lo spinoff di ‘She-Hulk’ che nessuno vuole vedere fa un balzo

Immagine tramite Marvel Studios/Disney Plus

Quella che è stata una settimana all’insegna del meraviglia il mondo si è concluso oggi con l’uscita di Lupo mannaro di notte, il primo speciale di Halloween del MCU che ha appena aperto le porte al lato horror dell’universo in grande stile. E, chissà, potrebbe anche alimentare la trama in corso di Multiverse Saga. Nel frattempo, un devastante Pantera Nera 2 la teoria prevede un destino in lacrime per un ex favorito poiché viene trovata la peggiore idea per una serie TV MCU mai vista.

Chi è il più importante Lupo mannaro di notte carattere? Ecco il tuo uomo (-cosa)

Il licantropo di Gael Garcia Bernthal potrebbe essere quello con il suo nome nel titolo, ma c’è un altro personaggio che si è immediatamente fatto strada nei cuori dei fan ed è il suo sorprendentemente adorabile amico mostro Ted, noto ai fan dei fumetti come Man-Thing. E coloro che hanno letto i fumetti sapranno che Man-Thing potrebbe rivelarsi determinante nella Saga del Multiverso grazie al suo status di Guardiano del Nesso di tutte le realtà nel materiale originale. Tutto quello che stiamo dicendo è: amico, le cose potrebbero diventare reali.

E questo è il motivo per cui non dovresti essere lunatico su nessun Moon Knight o Blade

WbN è stato un piacere per gli spettatori, ma va detto che alcuni sono delusi dal fatto che la presentazione speciale non presentasse crossover sconvolgenti come Moon Knight o Blade. Il regista Michael Giacchino, tuttavia, ha spiegato il suo pensiero alla base del mantenerlo autonomo, paragonando la sua atmosfera a sé stante a un episodio di La zona del crepuscolo. Il compositore diventato regista ha offerto una difesa simile per il motivo per cui non c’è nemmeno una scena dopo i titoli di coda.

Il più oscuro Pantera Nera 2 la teoria che leggerai mai indica una morte devastante

Ciò che ha dato il via a questa meravigliosa settimana Marvel è stata la novità Black Panther: Wakanda per sempre trailer, che sembrava annunciare ufficialmente Shuri come il nostro nuovo Black Panther. Ma questa nuova oscura teoria suggerisce che le cose non sono come appaiono. Per citare l’Osservatore, medita sulla domanda… e se il marketing ci sta indirizzando male e la geniale principessa di Letitia Wright è in realtà diretta verso una morte devastante che lascerà il mantello ancora una volta in palio? Non si può dire che non sarebbe una svolta strabiliante.

Un solitario Lei-Hulk fan riesce a trovare l’idea meno popolare di sempre per una serie MCU

C’erano così tanti motivi per amare l’episodio di questa settimana She-Hulk: avvocato, coinvolgendo principalmente il ritorno di Charlie Cox nei panni di Daredevil. Ma per un fan unico, diciamo, là fuori, il vero momento clou del penultimo capitolo dello show è stato il debutto nell’MCU del “supereroe” Leap-Frog. Questo particolare spettatore sta persino iniziando la campagna per ottenere il personaggio della D-list la sua serie Disney Plus. Purtroppo, non siamo sicuri che Kevin Feige lo spaccherà e lo strapperà su questo.

