Wakanda Forever’ Pop! Le cifre rivelano nuovi personaggi

tramite i Marvel Studios

Funko Pop! ha rivelato le sue imminenti cifre che faranno parte del Black Panther: Wakanda per sempre collezione. E all’interno di quel nuovo set c’è un nuovissimo personaggio MCU che farà il suo debutto nel film.

Il sito web di Funko ha rivelato 10 nuove figure, che mostravano non solo personaggi di ritorno ma anche nuovi, incluso Ironheart. E fortunatamente per i fan del cinema, la nuova collezione non ha rovinato chi assumerà il ruolo di Black Panther. Tuttavia, i fan prevedono che Shuri assumerà il ruolo della nuova Pantera Nera, come suggerisce il suo nuovo abito viola.

Accanto al nuovo Pop! Cifre, Funko rilascerà anche due portachiavi e t-shirt come parte della prossima collezione. Funko non ha ancora rivelato la data di uscita di queste figure. Ma è più probabile che arrivi sugli scaffali dei negozi una volta che il film uscirà entro la fine dell’anno. Anche i prezzi di questi nuovi prodotti non sono stati ancora resi pubblici.

Black Panther: Wakanda per sempre è il sequel del film MCU Pantera neraed è girato in modo da rendere omaggio al compianto attore Chadwick Boseman, scomparso nell’agosto 2020. Il trailer del film in uscita è stato rilasciato ieri durante il Comic-Con 2022, insieme all’annuncio di Kevin Feige di Fase cinque e sei dell’MCU .

Il film vedrà Letitia Wright nei panni di Shuri, Danai Gurira nei panni di Okoye, Angela Bassett nei panni di Ramonda e Lupita Nyong’o nei panni di Nakia. Ma si uniscono a loro anche Michaela Coel nei panni di Aneka, un’istruttrice di combattimento della Dora Milaje, e Tenoch Huerta nei panni di Namor.

Black Panther: Wakanda per sempre uscirà nelle sale l’11 novembre 2022.