Wakanda Forever ottiene uno dei punteggi utente RT più alti dell’MCU, ma sta lottando su Metacritic

Definire uno dei più grandi film dell’anno un divisore di opinioni suona un po’ duro, se non addirittura falso, ma le statistiche sui due più grandi siti di aggregazione di Internet dipingono un’immagine curiosa dell’ambiente Black Panther: Wakanda per sempre.

Al momento in cui scrivo, il tanto atteso ritorno di Ryan Coogler nella fittizia nazione africana detiene il quarto punteggio più alto nella storia del Marvel Cinematic Universe con il 94% su Rotten Tomatoes, dietro solo Uomo Ragno blockbuster Non c’è modo di tornare a casa e Lontano da casae dell’anno scorso Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Sul pomodoro, però, Wakanda per sempre cade da qualche parte nel mezzo, con il suo punteggio critico dell’85% al ​​15° posto tra le 30 funzionalità MCU rilasciate finora. Su Metacritic, il consenso è molto più orientato verso la metà inferiore dell’equazione, con il secondo capitolo di quello che si preannuncia essere un Pantera nera-universo incentrato di per sé languido in 17a posizione con un Metascore di 67, mentre se la cava leggermente meglio in 15a grazie a una media di utenti identica.

I fan sono sempre molto più ricettivi alle ultime offerte dell’MCU rispetto ai critici, per essere onesti, ma sembra già che Wakanda per sempre non si avvicinerà a riconquistare la magia del suo predecessore, che è ancora in testa al pacchetto del grande schermo su entrambi i suddetti punti vendita con il 97 percento e 88 benchmark.

Anche una nomination per il miglior film sembra estremamente improbabile, con il grande successo che si è rivelato essere molto più polarizzante e contestato di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere questa volta la scorsa settimana.