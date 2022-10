Wakanda Forever ‘non può permettersi di fallire di nuovo questo personaggio fondamentale

tramite i Marvel Studios

L’originale Pantera nera è uno dei migliori film nel canone della Marvel, su questo non c’è dubbio, ma ci sono alcune cose in arrivo Black Panther: Wakanda per sempre può fare per migliorare il suo predecessore. Dandoci un terzo atto non rovinato da qualche CGI scadente, per esempio. Allo stesso modo, speriamo che il sequel trovi spazio per dare a uno dei suoi membri del cast più talentuosi e ai personaggi più intriganti più spazio per giocare, altrimenti i fan saranno seriamente colpiti.

Come utente u/teddyvan96 condiviso sul subreddit r/marvelstudios, una cosa che Wakanda per sempre ha davvero bisogno di dare a Lupita Nyong’o più tempo per brillare nei panni di Nakia. Sebbene Nakia possa in qualche modo essere classificata come la protagonista femminile del primo film, il suo tuono è stato in qualche modo rubato da Shuri di Letitia Wright, e forse anche da Okoye di Danai Gurira. Come dice il Redditor, ha bisogno di “più grandi momenti” nel seguito di Ryan Coogler.