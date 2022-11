Wakanda Forever’ incita un contraccolpo immediato con Big Twist e viene presentata in anteprima una serie Dark Disney Plus

Immagine tramite Marvel Studios

Attenzione: questo articolo contiene spoiler impliciti per Black Panther: Wakanda per sempre

Come Black Panther: Wakanda per sempre è ora disponibile nel mondo, sta diventando impossibile evitare spoiler… Tuttavia, il seguente articolo non contiene dettagli espliciti sul blockbuster Marvel, anche se chiunque abbia paura di cogliere qualsiasi tipo di accenno al contenuto del sequel dovrebbe procedere con cautela. Per tutti gli altri, resta in attesa mentre spacchettamo il contraccolpo istantaneo che il sequel ha incitato sui social media, oltre a rivelare la sorprendente svolta che è sempre stata parte del film, anche prima della morte di Chadwick Boseman.

Quella Pantera Nera 2 twist sta riaccendendo la campagna #RecastTChalla

Anche se il regista Ryan Coogler ha affermato che non c’è mai stata alcuna possibilità che qualcun altro interpretasse il re wakandese dopo la morte di Boseman, ciò non ha impedito al movimento #RecastTChalla di prendere spesso piede. Ora, di fronte a un enorme sviluppo che viene lanciato proprio alla fine di Pantera Nera 2, questa campagna è diventata ancora una volta nucleare su Twitter poiché alcuni fan hanno risposto al colpo di scena, definendolo un insulto al personaggio di T’Challa. Se hai visto il film, sai qual è questa svolta.

Wakanda per sempreLa scena post-crediti è antecedente alla morte di Chadwick Boseman

Inutile dire che sì, questa svolta si verifica nella (unica e unica) sequenza post-crediti del film. Nonostante sembri qualcosa che sia stato inserito nella storia per rendere omaggio alla perdita di Boseman, e quindi di T’Challa, si scopre che la sequenza in questione è sempre stata parte del film, anche prima della morte dell’attore. Il produttore Nate Moore ha rivelato che, sebbene l’inquadratura del momento fosse cambiata, era sempre l’intenzione di finire Wakanda per sempre su questa nota sorprendente.

Invasione segreta sarà un netto allontanamento dal vecchio MCU, afferma Martin Freeman

Martin Freeman fa il suo ritorno nei panni di Everett Ross Wakanda per semprema presto lo rivedremo nella prossima primavera Invasione segreta. E Freeman promette che la serie Disney Plus, con Samuel L. Jackson in testa per una volta come Nick Fury, sarà una sorta di partenza per l’MCU dato che si tratta di una trama thriller di spionaggio di lunga durata. L’attore ha anche scherzato sul fatto che possiamo aspettarci molti crossover e cameo per l’avvio. Prendilo.

E infine… ecco Chris Hemsworth che fa il buffone

Chiudiamo la nostra carrellata con una nota più leggera. Insieme a Wakanda per sempre ora nelle sale, Chris Hemsworth ha deciso di pubblicare un video di ritorno al passato sull’ultimo film MCU in uscita, la scorsa estate Thor: Amore e tuono. L’esilarante filmato dietro le quinte mostra il fusto australiano che mostra le sue (dubbie) abilità nelle arti marziali mentre indossa la sua tuta di Thor e incanala il suo eroe d’azione degli anni ’80 interiore. Perché è il migliore in circolazione, niente lo tratterrà mai.

Torna qui domenica, Wakanda per sempre osservatori, per ulteriori informazioni sulle ultime notizie Marvel.