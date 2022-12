Wakanda Forever’ dopo la morte di Chadwick Boseman

Letizia Wright potrebbe aver appena sperimentato un successo di successo con il suo ruolo in Pantera Nera: Wakanda per semprema l’attrice sta riflettendo sulle pressioni che ha dovuto affrontare per diventare una leader dopo la tragica scomparsa della sua co-protagonista, Chadwick Bosemann. Wright ha condiviso questa rivelazione durante un’intervista del 12 dicembre con Guerre stellari protagonista John Boyega su La serie YouTube di Variety Attori su attori.

Boseman, che ha recitato nel 2018 Pantera nera nei panni di Re T’Challa, è morto più di due anni dopo la sua lunga battaglia contro il cancro al colon. Dopo la morte di Boseman, il cast sarebbe tornato per girare il sequel del film nel 2021. Durante la discussione, Wright ha ammesso che la trasformazione dalla sorellina di King T’Challa, Shuri, che avrebbe creato “la sua tecnologia”, all’essere la nuova Black Panther non era facile. Pur rivelando l’ispirazione dietro Pantera Nera: Wakanda per sempre e come gli attori volessero condividere le storie dei personaggi che consistevano principalmente in un cast femminile, ha detto Wright,

“Non è stato semplicissimo. Ma il primo film per l’amore e l’apprezzamento che abbiamo ricevuto dal pubblico, vedendo i modi in cui T’Challa (Boseman) era circondato da donne che erano semplicemente fenomenali. La sua sorellina stava creando la sua tecnologia. Queen Mother (Angela Bassett), dandogli consigli, consigli. Il suo amore principale (Lupita Nyong’o) è una delle più grandi spie della nostra nazione. Il suo generale (Danai Gurira) è il miglior guerriero della nostra nazione. Quindi questo è stato il punto di partenza di ispirazione per questo film.

Più avanti nella conversazione, la 29enne ha rivelato che sebbene le mancasse Boseman, ha preso le riprese del sequel come un’opportunità per mostrare il suo amore per l’attore e rendere orgogliose le donne. Lei ha affermato,

“È stata solo un’opportunità per esprimere l’amore che avevo per Chad ed è stata un’opportunità per fare ciò che ho sempre voluto fare. Il che è fonte di ispirazione, soprattutto per noi donne nere. Volevo che vedessimo noi stessi in modi diversi. Questo dà potere, ha un impatto. Quando è arrivata quell’opportunità per questo, è stato agrodolce… Mi manca mio fratello, voglio che sia qui ma allo stesso tempo devo onorarlo con il mio ruolo. Devo onorarlo con il mio carattere, il mio talento. Devo fare qualcosa che possa rendere orgogliose così tante donne in tutto il mondo. “

Verso la fine di quel segmento, Wright ha spiegato come sta ancora elaborando l’improvvisa scomparsa di Boseman. La star dice che è “super difficile” a causa di quanto Boseman sia stato influente “non solo per la nostra generazione, ma soprattutto anche per i giovani uomini di colore”. Wright lo ha concluso ricordando i momenti con lui all’inizio ed esprimendo come desiderava poterlo avere di nuovo. Lei disse,

“È ancora una pillola difficile da ingoiare perché il giorno in cui è successo lo ricordo come se fosse ieri. Perché era solo ieri. Se solo potessi tornare indietro, riavvolgere quel giorno e cancellarlo e non accadrebbe mai e sarei solo esordio con mio fratello lo farei. Darei qualsiasi cosa al mondo solo per averlo.

Da Pantera Nera: Wakanda Forever debutto nelle sale a novembre, il film ha incassato oltre 400 milioni di dollari a livello globale. Per vedere altre interviste di Wright a Boyega, dai un’occhiata al canale YouTube di Variety.