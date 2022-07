Viola Davis torna come Amanda Waller in “Black Adam”

Immagine tramite Warner Bros.

La vetrina DC al Comic-Con di San Diego è arrivata con una vasta gamma di annunci sconvolgenti per progetti imminenti come Shazam. Una di queste rivelazioni che soddisferà i fan di lunga data è che Viola Davis tornerà nei panni di Amanda Waller ancora una volta Adamo Nero.

Da David Ayer Squadra suicida nel 2016 Viola Davis ha interpretato il ruolo di Amanda Waller sullo schermo. In effetti, lo ha fatto in modo così definitivo che, insieme alla co-protagonista Margot Robbie, è riuscita a continuare nel ruolo nel soft reboot del 2021 di James Gunn. La squadra suicida. Secondo la vetrina SDCC della DC, il potere della performance di Davis le è valso un’altra apparizione. Non è chiaro quanto sarà importante il suo ruolo nel film, ma saremo comunque felici di vederla.

Fare clic per ingrandire

L’aspetto di Waller non è l’unica bomba ad emergere in giro Adamo Nero, che secondo Dwayne “The Rock” Johnson cambierà radicalmente l’universo DC. Oltre all’apparizione del leggendario antieroe, abbiamo anche avuto una visione più ampia della Justice Society of America in azione nel trailer appena pubblicato.

Anche se abbiamo avuto tutte queste rivelazioni, c’è ancora molto da scoprire quando l’equilibrio dell’Universo DC cambierà nelle sale il 21 ottobre 2022.