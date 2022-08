Viola Davis entra nel franchise di “Hunger Games” nei panni del cattivo del prequel

LOS ANGELES, CALIFORNIA – 25 APRILE: Viola Davis, Earing Detail, partecipa al 93° Annual Academy Awards presso la Union Station il 25 aprile 2021 a Los Angeles, California. (Foto di Chris Pizzello-Pool/Getty Images)

Viola Davis sarà la protagonista The Hunger Games: La ballata di uccelli canori e serpenti come capo gamemaker. I giochi della fame Il film prequel seguirà un diciottenne Coriolanus Snow (Tom Blyth) e rivelerà come diventa lo spietato presidente di Panem.

Secondo un rapporto di Varietà, Davis interpreterà Volumnia Gaul, che aiuterà a insegnare a Coriolanus la strategia, insegnandogli di conseguenza come condurre la propria metodologia in questo gioco più violento. Il presidente del Lionsgate Motion Picture Group ha commentato ciò che la talentuosa attrice porta alla festa.

“I giochi della fame i film sono sempre stati esaltati dal loro casting eccezionale e siamo entusiasti di continuare quella tradizione con Viola Davis nei panni di Volumnia Gaul. La sua formidabile e potente presenza aggiungerà livelli di complessità e minaccia a questa storia”,

Nel romanzo di Suzanne Collins, il dottor Gaul è sia il capo Gamemaker dei 10th Hunger Games che un istruttore all’Università. La sua intelligenza è irreprensibile poiché gioca un ruolo fondamentale nella divisione di armi sperimentali del Campidoglio presso la Cittadella. Nonostante i suoi alti livelli di intelletto, la sua crudeltà non deve essere sottovalutata.

Lawrence ha anche avuto parole gentili da dire sull’attrice pluripremiata e su ciò che il pubblico può aspettarsi quando appare nel film. Lawrence disse: “Dott. La Gallia è tanto crudele quanto creativa e temibile quanto formidabile. L’abilità di Snow come operatore politico si sviluppa in gran parte grazie alle sue esperienze con lei come la figura più imponente del gioco”.

Francis Lawrence dirigerà il film e ha più che familiarità con il mondo distopico di Collins. È diretto Prendendo fuoco, Ghiandaia beffarda parte 1e Ghiandaia beffarda parte 2. La storia ruoterà attorno a Coriolanus che fa da mentore a Lucy Grey Baird (Rachel Zegler) del Distretto 12. Lucy è una cantante magnifica e Coriolanus dovrà aiutarla a usare tutti i suoi doni se spera di vincere questo gioco insidioso.

Davis si unisce a Peter Dinklage nei panni di Casca High Bottom, il preside dell’Accademia, e Hunter Schafer nei panni del cugino di Coriolanus, Tigris Snow.

The Hunger Games: La ballata degli uccelli canori e Snakes arriverà nei cinema il 17 novembre 2023.