Vedi la recensione di How They Run

Riepilogo

Guarda come corrono è un delizioso whodunit.

Questa recensione del film See How They Run non contiene spoiler.

Un buon film giallo di omicidi è classico e vecchio come il tempo e il cinema stesso. di Tom George (Questo paese) ultimo film, basato su una sceneggiatura deliziosamente buffa di Mark Chappell (Fiocchi), è un delizioso who-made-it, soprattutto per coloro che amano i loro film antiquati ed eclettici. Una satira esuberante dei misteri dell’omicidio di Agatha Christie, Guarda come corrono interpreta come un bambino fuori dal matrimonio un omaggio ai personaggi di Wes Anderson.

La storia si svolge nel West End di Londra degli anni ’50. Un gioco di successo, La trappola per topi, è stato di gran moda. E perché non dovrebbe essere? Dopotutto è della signora Agatha Christie. Con il grande Richard Attenborough (topi da spiaggia Harrison Dickinson), lo spettacolo sarà trasformato in un film di Hollywood dopo aver raggiunto un numero importante di spettacoli. C’è una squadra in città che sarebbe dietro al progetto. C’è il regista Leo Kopernick (Adrien Brody), lo sceneggiatore Mervyn Cocker-Norris (David Oyelowo) e il produttore Reece Shearsmith (John Woolf). Tutti loro vogliono adattarsi La trappola per topi con il proprio stile. Eppure, nessuno di loro può arrivare a un consenso.

Sfortunatamente per Leo, il tuo tipico direttore dimostrativo ora è morto. È stato ucciso. Anche lasciato in posa sul palco sul divano con la lingua tagliata. Sì, “in scena” se vuoi. Un ispettore stagionato di nome Stoppard (Sam Rockwell, qui eccellente) è chiamato a risolvere il caso. Non solo è caduto dal carro, ma sembra anche essere stato trascinato da esso per miglia. Il nuovo partner di Stoppard è una nuova impaziente poliziotta, la signora Stalker (Saoirse Ronan, che dà la migliore interpretazione del film). La sua attenzione ai dettagli è irreprensibile, così come la sua tendenza a saltare alle conclusioni. Tuttavia, la vera domanda è se troveranno l’assassino prima di abbattere altre vittime.

Guarda come corrono è un delizioso mistero di omicidio che non si prende mai troppo sul serio. Per non parlare, a differenza dell’altra commedia misteriosa che si apre questa settimana, Confessa, Fletch, tutti i personaggi stravaganti e sordidi del film ispirato ad Agatha Christie funzionano perfettamente insieme. Questo rende l’esperienza coesa nel tono, nella storia e nella trama. Da Petula Spencer di Ruth Wilson e persino dall’assurdamente divertente Butler Fellowes di Paul Chahidi, è come se Chappell avesse preso in affitto personaggi usciti dalla mente di Wes Anderson.

Tuttavia, non andiamo avanti a noi stessi. La vera attrazione qui sono le esibizioni di Rockwell e Ronan. Hanno una chimica meravigliosa insieme in un modo inaspettato. In genere, lo Stoppard di Rockwell maltrattava il nuovo partner impostogli. L’altro cliché sarebbe che lo Stalker di Ronan sarebbe arrogante, sconsiderato e subordinato nel loro desiderio di farsi un nome. La differenza qui è che entrambi consentono alla trama, al movente, ai sospetti e alle false piste di venire da loro. C’è pazienza, anche qualità stoica, mentre lavorano insieme. C’è autocontenimento senza perdere alcun dialogo spiritoso, risate o altro valore di intrattenimento.

Mentre mi sono divertito molto Guarda come corrono, l’assassino era evidente per me, e non puoi paragonare con precisione questo mistero di omicidio a qualsiasi cosa Christie abbia scritto. Questo perché questo è fuori luogo. È tutto allestimento di vetrine. Divertente, con interpretazioni fantastiche, personaggi ben disegnati e una narrazione eccentrica che ha uno spirito genuino.

Corri al cinema per vederlo.

