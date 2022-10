‘V/H/S 99’ è un ottovolante horror goofy e goopy

I film found footage hanno una serie specifica di delizie: c’è il fascino voyeuristico di guardare qualcosa che sembra clandestino, le idee concettuali che i registi possono farla franca solo in questo formato e l’opportunità di effetti speciali che hanno il potere di impressionare e nauseare . Il V/H/S la serie è abile nell’esplorarli, inoltre c’è spazio all’interno del formato antologico dei film per un regista per mostrare i propri punti di forza e interessi. V/H/S 99l’ultima voce del franchise, non fa eccezione con cinque segmenti che oscillano in termini di qualità ma riescono a offrire qualcosa di divertente lungo la strada.

Evitando la tradizione della serie finora, non ci sono premesse avvolgenti singolari per V/H/S 99, solo cortometraggi animati in stop-motion creati da uno dei personaggi di uno dei segmenti, “The Gawkers”, diretto da Tyler MacIntyre. Tuttavia, non incontriamo gli adolescenti dietro la macchina da presa e in “Gawkers” fino alla fine del film, ma il film si apre fortemente con “Shredding”, diretto da Maggie Levin. Seguendo le ricerche di una band di adolescenti in missione per suonare in un locale sotterraneo che anni fa fu teatro di un disastro per l’ultima band ad aver suonato lì, “Shredding” è un divertente mix di stili di video musicali degli anni ’80 e ’90 con anche una banda di zombi lanciata dentro. È meno spaventoso, ma è un bel modo per immergersi nell’atmosfera decisamente di fine anni ’90 V/H/S 99 sta andando. Il prossimo è “Suicide Bid”, diretto da Johannes Roberts, una storia su un nonnismo confraternita andato terribilmente storto quando un impegno è costretto a passare la notte sepolto vivo in una bara. Probabilmente puoi indovinare cosa succede dopo, ma diciamo solo che è tutto divertimento e giochi fino a quando un precedente impegno decide di riemergere sotto il fango.

Il segmento di Flying Lotus, “Ozzy’s Dungeon”, è il prossimo e rappresenta una delle parti migliori di V/H/S 99. Seguiamo un Doppio Osa/Leggende del tempio nascosto spettacolo di stile che va terribilmente storto per un giovane concorrente. Quindi, il segmento prende una svolta difficile, rendendolo un incubo di vendetta surreale (completo di un sacco di viscerale e coraggio). L’esecuzione e la direzione di questo segmento in particolare lo fanno risaltare: sembra distinto, concentrato e divertente come solo a V/H/S 99 segmento può. “Ozzy’s Dungeon” sfrutta al massimo il tempo limitato a disposizione per fare colpo. Il risultato è qualcosa di simile a “Storm Drain” della puntata precedente, un’eccellente vetrina per registi che quasi esplode dal film con potenziale e potenza.

Il prossimo è il suddetto segmento “Gawkers”, che è una storia buona, se non un po’ prevedibile, sui brividi adolescenti che spiano il loro caldo vicino e poi ottengono la loro punizione. Infine, tuttavia, c’è un altro segmento di spicco “To Hell and Back”, diretto da Vanessa e Joseph Winter (che hanno anche diretto Deadstream). La storia segue due amici che vengono assunti per filmare un’evocazione alla vigilia di Capodanno del 1999, ma si ritrovano accidentalmente all’inferno. Il loro viaggio di ritorno è orribile ed esilarante, e segna un finale forte per il film nel suo insieme.

Complessivamente, V/H/S 99 è una solida voce nel franchise, con almeno tre segmenti che rendono il film degno di essere visto se sei un fan dell’horror found footage o solo un fan delle vetrine dei registi. Ci sono concetti unici, usi efficaci del tempo e narrazioni taglienti che si trovano qui. Quando il film non serpeggia e i suoi registi capiscono come usare il loro tempo, V/H/S 99 brulica di energia creativa. Al suo meglio, ha tutto il piacere di inserire un nastro a tarda notte e lasciare che la luce del televisore inonda la tua stanza.