Utenti Netflix maledetti dal ritorno alla dannazione di una leggenda dell’orrore

Sam Raimi si è fatto un nome come regista dell’horror, diventando una leggenda istantanea creando l’amato Evil Dead trilogia, e mentre si è avvicinato a molti elementi del genere mentre ha sviluppato il suo stile visivo e tematico caratteristico, il suo anno sabbatico da cose che vanno a sbattere nella notte è durato troppo a lungo fino a quando Trascinami all’inferno arrivato nel 2009.

Dimostrando che non aveva perso il suo tocco, il tanto atteso ritorno dell’icona ha finito per ottenere un punteggio del 92% di Rotten Tomatoes, ha recuperato il suo budget di $ 30 milioni tre volte al botteghino e ha una meritata reputazione di essere uno dei più spaventosi esercizi di PG-13 nel terrore che emergano mai da Hollywood.

Essendo stato recentemente aggiunto alla libreria Netflix, Trascinami all’inferno ha deciso di riconquistare l’immaginazione conquistando quasi istantaneamente un posto nelle classifiche globali degli spettatori della piattaforma, come da FlixPatrol. Raimi ha realizzato solo due lungometraggi nei 13 anni successivi, ed entrambi sono stati blockbuster di grande budget sostenuti dalla Disney in Il grande e potente Oz e Il dottor Strange nel multiverso della folliaquindi un altro film horror è sicuramente in arrivo.

Chiaramente, gli spettatori sono pronti e disposti a intraprendere lo spettrale viaggio soprannaturale che accade alla Christine di Alison Lohman quando nega la richiesta di un’anziana per una proroga del suo mutuo per la casa. A quanto pare, ottiene molto di più di quanto si aspettasse quando una maledizione viene posta sulla sua anima, costringendola a muovere quasi letteralmente il cielo e la terra nel tentativo di salvare la sua anima dalla prospettiva della dannazione eterna.