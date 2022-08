Untrapped: La storia di Lil Baby recensione

Riepilogo

Untrapped: La storia di Lil Baby è un profilo stilizzato e significativo di una delle voci distintive di oggi nell’industria musicale.

Il documentario originale di Amazon Untrapped: The Story of Lil Baby è stato rilasciato il 26 agosto 2022.

I servizi di streaming hanno servito un buffet di documentari che profilano l’ascesa (e talvolta la caduta) dei grandi musicisti negli ultimi dieci anni. Molti, tuttavia, non hanno ricevuto questo trattamento così rapidamente e così rapidamente come la salita di Lil Baby.

L’artista e cantautore R&B ha preso d’assalto la nazione da quando il suo album è rimasto al potere nelle classifiche di Billboard nel 2018. Anche da quando la pandemia ha colpito, Il mio turno è stato uno degli album più popolari in America. Dal suo mixtape di debutto, Tempismo perfetto, al suo disco di debutto di platino Più difficile che maiil suo stile rap ispirato al sud cattura la tua attenzione e cattura la tua immaginazione.

Lil Baby ha anche smascherato una nazione di critici che oggi sono sovrarappresentati, quelli con atteggiamenti vecchi, bianchi e nord-orientali. Il tipo che non riconoscerebbe una buona traccia a meno che non gli venga lanciato addosso mentre è collegato a un paio di cuffie Beats promozionali gratuite.

Dominique Amani Jones, alias Lil Baby, è nata ad Atlanta, in Georgia, poi cresciuta nel quartiere di Oakland. La sua ascesa alla fama non è mai stata un percorso di buon auspicio verso la vetta. Cresciuto da un genitore single da quando aveva due anni, ha abbandonato la scuola superiore in prima media per spacciare droga ed è stato incarcerato per due anni. Ciò che era ridicolo allora e lo è ancora di più adesso è che era per vendere marijuana.

Ci sono prove più evidenti della disparità socioeconomica in questo paese di un ragazzo bianco che è in grado di trattare dell’erba con una licenza statale, ma un uomo di colore sarà incarcerato per questo? Come mai? Perché non saranno in grado di qualificarsi per quella licenza per la vendita di erba un paio di anni prima. (Guarda Freddy Bathwate L’erba è più verde per una maggiore comprensione dell’argomento).

Regia di Karam Gill (Supercriminale: The Making of Tekashi 6ix9ine) che è un talento che trova figure della cultura pop e le guarda attraverso una lente di questioni di giustizia sociale, qui Gill vede la popolarità di Lil Baby e gli atteggiamenti della critica musicale pre-Covid e Black Lives Matter. Avrebbe anche assorbito gli attacchi personali a questo stile derivato dalla cultura e dalla comunità in cui è cresciuto. Gill vede anche la disparità razziale nell’area di Atlanta e il modo in cui la megastar gestisce la sua fama prestando voce alle questioni della giustizia.

È Untrapped: La storia di Lil Baby un soffio? Certo, ma lo sono anche la maggior parte dei documentari sulle star di questi tempi. Tuttavia, come intrattenimento, ciò vede anche la pretesa in salita non solo della fama ma del rispetto. (Un altro buon esempio di questo è il film di J-Lo, Metà tempo su Netflix). I più grandi successi di Lil Baby raccontano la sua storia. Questo dà ai fedeli seguaci, e persino ai fan tiepidi, una mentalità da dove viene come cantautore. Questo è un profilo stilizzato e significativo per i fan di Lil Baby, ma anche abbastanza ampio da attirare il pubblico di massa.

