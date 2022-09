Uno sparatutto classico entra nella top 10 in streaming di All Guns Blazing

via Buena Vista

Sebbene le produzioni travagliate non siano mai una buona cosa, non sempre si traducono in un film terribile. Un sacco di titoli acclamati hanno superato i problemi dietro le quinte per consegnare le merci, con 1993’s Lapide mettendo da parte l’attrito fuori campo per produrre uno dei western più belli e popolari degli ultimi 30 anni.

Lo sceneggiatore Kevin Jarre avrebbe dovuto svolgere il doppio lavoro e fare il suo debutto alla regia nel progetto, ma dopo essere rimasto in ritardo sul programma in breve tempo, è stato licenziato per un mese e sostituito con George P. Cosmatos. Tuttavia, i problemi non sono finiti qui, con il nuovo uomo al comando che si è scontrato con molte delle stelle, in particolare Kurt Russell.

In effetti, la leggenda narra che Russell abbia sostanzialmente preso il sopravvento Lapide, riducendo la sceneggiatura e agendo come regista non ufficiale del film, qualcosa che è stato corroborato o passivamente negato dai co-protagonisti Val Kilmer e Michael Biehn in vari punti. Alla fine, la fuga di sei riprese ha recuperato il suo budget quasi tre volte al botteghino, ha ottenuto recensioni stellari da parte di critica e pubblico, mentre il ruolo di Kilmer nei panni di Doc Holliday è ampiamente lodato come il migliore della sua intera carriera.

Poco prima del suo 30° anniversario, la storia di Wyatt Earp di Russell e dei suoi fratelli (Bill Paxton’s Morgan e Sam Elliott’s Virgil) che rispolverano le loro pistole per ristabilire l’ordine dopo essere stati presi di mira da una banda nefasta ha preso di mira una nuova prospettiva di vita sullo streaming dopo essersi rotto la Top 10 sulla piattaforma supportata da pubblicità Freevee tra i clienti negli Stati Uniti, secondo FlixPatrol.

L’ensemble accatastato comprende anche artisti eclettici del calibro di Powers Boothe, Charlton Heston, Stephen Lang, Thomas Haden Church, Michael Rooker, Billy Bob Thornton, Billy Zane e altri, assicurando Lapide racchiude tutta la gravità brizzolata che puoi inserire in una singola funzione.