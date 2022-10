Uno dei peggiori film che abbia mai guadagnato un miliardo di dollari fa perdere tempo a tutti in streaming

tramite Paramount

Dominio del mondo giurassico recentemente è diventato il 50° film pietra miliare a raggiungere un miliardo di dollari al botteghino, consolidando l’ingresso tre per tre della trilogia sequel nel club a dieci cifre. Per la maggior parte, tutti i titoli che hanno raggiunto il traguardo sono stati almeno al di sopra della media, ma quello di Michael Bay Transformers: Il buio della luna non è uno di loro.

Dei suddetti 50, solo 13 di loro sono scesi al di sotto della soglia del 60% di Fresh su Rotten Tomatoes. Di questi 13, solo tre hanno ottenuto un punteggio inferiore al 35 percento accumulato Il buio della Luna. Di questi tre, uno di loro è ironico Dominio del mondo giurassicol’altro è Trasformatori Continuazione Periodo di estinzioneinsieme a Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare completando il trio.

Solo il banale franchise di Bay potrebbe trasformare giganteschi robot alieni che si buttano fuori l’uno dall’altro in qualcosa di così dolorosamente noioso, con la terza puntata che riesce persino a farlo mentre si occupa della corsa allo spazio e dei suoi postumi in quanto riguardano gli Autobot e i Decepticon . Hai mai desiderato vedere Buzz Aldrin condividere una scena con Optimus Prime? Non importa, perché Il buio della Luna ti ha coperto.

Nonostante la sua reputazione e l’egregio tempo di esecuzione di 154 minuti che è almeno mezz’ora di troppo, l’ultima resistenza di Shia LaBeouf nei panni di Sam Witwicky ha comunque cospirato per diventare un grande successo nello streaming. Per FlixPatrol, Transformers: Il buio della luna è la seconda caratteristica più seguita tra gli abbonati di Freevee con pubblicità negli Stati Uniti, anche se siamo ben oltre il perché.